واشنطن تسخر من تكريم طيارين روس أسقطوا مسيرة أميركية فوق البحر الأسود

انتقد المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي وزارة الدفاع الروسية لمنحها ميداليات للطيارين الذين شاركوا في إسقاط مسيّرة عسكرية أميركية متطوّرة فوق البحر الأسود الأسبوع الماضي.

وأظهر مقطع فيديو للبنتاغون ما تقول إنه طائرة روسية تصطدم بالطائرة المسيّرة قبل تحطّمها، لكن موسكو قالت إن الطائرة الأميركية فقدت السيطرة.

وقال كيربي "لا أعرف أي جيش آخر في العالم (…) كرّم طيارا لتحطيمه طائرة مسيّرة. إذا كانت هذه شجاعة، فأعتقد أن لديهم تعريفًا مختلفًا لها".

وأضاف "ليس لديّ أدنى فكرة لماذا يمنحون طيارا جائزة شجاعة كان في أسوأ الأحوال يعرّض نفسه وكذلك طائرة الولايات المتحدة بشكل خبيث لمخاطر كبيرة، وفي أحسن الأحوال كان مجرّد أحمق".

وقدمت واشنطن وموسكو روايتين مختلفتين لحادثة سقوط المسيرة الأميركية من طراز "إم كيو-9" (MQ-9)، واتهم كل طرف الآخر بالتسبب فيها.

وتحدث الجيش الأميركي عما وصفها بعملية اعتراض "متهورة" نفذتها طائرتان روسيتان من طراز "سوخوي-27″، مشيرا إلى أن إحدى الطائرتين صدمت مروحة الطائرة المسيرة؛ فأدى ذلك إلى سقوطها.

في المقابل، رأت موسكو أن ما حدث "استفزاز" أميركي، ونفت أن يكون سلاحها الجوي السبب وراء سقوط المسيرة الأميركية.

وأضاف الحادث -الذي يعد "أول مواجهة مباشرة" بين البلدين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عام- مزيدا من التوتر إلى العلاقات التي باتت في أدنى مستوياتها بين موسكو وواشنطن، وفقا لتصريحات المسؤولين الروس والأميركيين.