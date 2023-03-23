شركة تركية: دبابة "ألطاي" جاهزة لاختبارات الجيش

أعلن المدير التنفيذي لشركة "بي إم سي" (BMC) التركية المتخصصة في تصنيع المركبات العسكرية والمدنية جاهزية الدبابة "ألطاي" (Altay) الجديدة لتسليمها للقوات المسلحة من أجل الاختبار.

وأبدى المدير التنفيذي للشركة يالتشين طاش، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، رغبة شركته بتسليم الدبابة الجديدة للجيش التركي من أجل الاختبار في 23 أبريل/نيسان المقبل، ومن المقرر أن تتسلم القوات المسلحة التركية 250 دبابة وفق ما ورد في موقع "تي آر تي" (TRT) الإخباري التركي.

وأوضح طاش أن مجموعة نقل الحركة في الدبابة والتي تم توفيرها من كوريا الجنوبية اجتازت الاختبارات، مضيفا أن جميع العوائق أمام دخول الدبابة مرحلة الإنتاج المتسلسل أزيلت.

ولفت المتحدث نفسه إلى اكتمال أعمال التصميم المتعلقة بمجموعة نقل الحركة المحلية، مضيفا "أُنتج نموذج أولي يجري اختباره، ومن المتوقع أن تستمر الاختبارات من سنة ونصف السنة إلى سنتين".

وتعدّ "ألطاي" دبابة قتال رئيسة من الجيل الثالث، وقد طوّرت بخبرات محلية.

وتعرض مشروع إنتاج الدبابة لعقبات لوجستية، وذلك بعدما توقفت ألمانيا عن توريد المحرك الخاص بالدبابة، عقب شن الجيش التركي عملية في الشمال السوري في السنوات القليلة الماضية، غير أن السلطات التركية تمكنت من إيجاد بديل عن طريق التعاقد في عام 2018 مع شركتين من كوريا الجنوبية لتوفير المحرك.