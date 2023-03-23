زيلينسكي يزور خط المواجهة في باخموت وواشنطن تعلق على تحذيرات روسيا بشأن قذائف "اليورانيوم المنضب"

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أدى زيارة إلى المواقع الأمامية لجيش بلاده قرب باخموت، تزامنا مع إعلان القوات الموالية لموسكو السيطرة على 70% من المدينة الإستراتيجية شرق البلاد.

بينما علقت واشنطن على ما أسمتها ادعاءات روسية بشأن تزويد كييف بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب، وهو أمر أثار الجدل وتبادل الاتهامات بين موسكو وحلفاء أوكرانيا خلال اليومين الماضيين.

وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان صادر عن مكتبها الصحفي أمس الأربعاء، إن زيلينسكي زار، خلال رحلة عمل إلى منطقة دونيتسك، المواقع المتقدمة للجيش الأوكراني في منطقة باخموت.

وأضافت الرئاسة في بيانها، أن زيلينسكي استمع لتقارير عن وضع العمليات الميدانية وسير الأعمال الهجومية على خط المواجهة. وأوضح البيان أن الرئيس تحدث مع العسكريين، و"شكرهم على حماية أوكرانيا والحفاظ على سيادتها، لا سيما في الشرق"، وفق تعبيره.

وفي مقطع فيديو نشره مكتبه في وقت سابق، ظهر زيلينسكي خلال لقائه جنودا في مستودع حيث كان يقلّدهم أوسمة، واكد أن "روسيا ستخسر هذه الحرب".

وتقول كييف إن المعركة من أجل مدينة باخموت الصناعية، التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 80 ألف نسمة، أساسية من أجل صدّ القوات الروسية على طول الجبهة الشرقية.

وكان الرئيس الأوكراني قد زار القوات الأوكرانية داخل باخموت أواخر العام الماضي، قبيل رحلته إلى الولايات المتحدة، التي كانت أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

وفي المعسكر المقابل، أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا أن القوات الروسية طوقت باخموت بشكل شبه كامل، وأنها باتت تسيطر على 70% من المدينة.

وقال المسؤول الموالي لروسيا في منطقة دونيتسك، إيان غاغين، إن القوات الروسية أوشكت على قطع الطرق الأوكرانية المؤدّية إلى المدينة، مضيفا "يمكننا القول إنّ المدينة محاصرة عمليا".

رد أميركي

وفي واشنطن، رد البيت الأبيض على ما أسماها بالادعاءات الروسية بشأن تزويد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب.

وقال البيت الأبيض إن "الادعاءات الروسية غير صحيحة ولا نقدم لأوكرانيا ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب".

وجاء هذا التعليق بعد تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أنّ تسليم لندن لأوكرانيا ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضّب، تحدّث عنها مسؤول بريطاني أخيرا، سيمثل "تفاقما خطيرا" للنزاع.

وكانت أنابيل غولدي نائبة وزير الدفاع البريطاني أشارت الاثنين إلى أن المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف "تحتوي على يورانيوم منضّب".

وقالت إن "هذه الذخيرة فعالة للغاية في تدمير الدبابات والمركبات المدرّعة الحديثة"، موضحة أن هذه القذائف كانت مخصّصة للاستخدام مع دبابات "تشالجنر" التي تنوي لندن تسليمها أيضا.

وفي هذا السياق، قال البيت الأبيض أيضا أنه "إذا كانت روسيا قلقة من استمرار تدمير الأوكرانيين لدباباتها فعليها أن تخرج من أراضيهم".

تطورات ميدانية أخرى

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك أن ستة مدنيين أصيبوا جراء قصف أوكراني على مدن وبلدات في المقاطعة.

وأشارت السلطات الموالية لروسيا إلى أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك أمس بأكثر من 160 قذيفة؛ ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المباني السكنية، ومرافق في البنية التحتية المدنية.

كما أعلنت الإدارة الإقليمية في منطقة كييف مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة، في هجوم بمسيّرات انتحارية روسية، مضيفة أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق وتضرر عدد من المباني، وإن الهجوم بمسيرات انتحارية شمل منشآت مدنية في كييف.

من جهته، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك إن القوات الروسية تقصف المباني السكنية في منطقة جزيرة "خورتيتسيا"، في مدينة زاباروجيا.

بدورها، أكدت الإدارة العسكرية في زاباروجيا تواصل القصف واستمرار الخطر، مطالبة السكان بالحذر، وقالت إن القوات الروسية تواصل ترهيب السكان المدنيين، على حد تعبيرها.

إغلاق خليج سيفاستوبول

من جانب آخر، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن خليج سيفاستوبول أُغلق أمام حركة المرور، بعد هجوم بمسيرات بحرية على المدينة أمس الأربعاء.

وأعلن حاكم سيفاستوبول الروسي في شبه جزيرة القرم أن أسطول البحر الأسود صد هجوما لطائرات مسيّرة، لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد ذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية كانت في طريقها لاستهداف خليج سيفاستوبول.

وكانت سلطات شبه الجزيرة قد أعلنت تفعيل أنظمة الدفاع الجوي مساء الاثنين في مدينة دجانكوي بعد إصابة شخص إثر سقوط حطام طائرة مسيرة على أحد منازلها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن قوات بلاده دمرت جميع المسيّرات الأوكرانية التي هاجمت ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، وذلك خلال اجتماع له في مقر وزارة الدفاع.