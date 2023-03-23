ضمن خطة لمواجهة روسيا والصين.. أميركا ستسحب طائراتها الحديثة من الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة سترسل طائرات هجومية قديمة من طراز "إيه-10" إلى قواعدها في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة ستنقل المقاتلات الحديثة المتعددة المهام من الشرق الأوسط وتحولها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا، لردع الصين وروسيا.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نشر طائرات "إيه-10" (A-10) المقرر في أبريل/نيسان يأتي ضمن خطة أوسع تتضمن أيضا الإبقاء على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الخطة الجديدة، سيتمركز سرب من طائرات "إيه-10" في المنطقة إلى جانب سربين من طائرات F-15E و F-16. وعادة ما يبلغ عدد الأسراب المنتشرة في المنطقة نحو 12 طائرة.

ويقول منتقدو طائرات "إيه-10" إن الطائرات التي يبلغ عمرها 4 عقود هي ضعيفة للغاية وبطيئة في التعامل مع قدرات الجيش الصيني المتنامية. لكن بعض الخبراء يقولون إن هذه الطائرات يمكنها العمل في الشرق الأوسط ضد مقاتلي المليشيات المسلحة بأسلحة خفيفة أو الطائرات البحرية الإيرانية.