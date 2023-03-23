إثيوبيا تعين مسؤولا في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة المؤقتة في الإقليم

قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي -اليوم الخميس- إنه تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي شمال البلاد، وهو ما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب في هذا الإقليم المضطرب.

وذكر بيان نشر على صفحة رئيس الوزراء على فيسبوك أن مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان) شكل الإدارة المؤقتة، وأن رئيس الوزراء آبي أحمد عين غيتاشو رضا رئيسا لها.

وشغل رضا منصب وزير الاتصالات بالحكومة الفدرالية في عهد رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين الذي حكم بين عامي 2012 و2018.

ويأتي تأسيس إدارة مؤقتة لتيغراي في إطار اتفاق سلام تم توقيعه في "جنوب أفريقيا" في نوفمبر/تشرين الثاني بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الاتحادية لإنهاء الحرب بالمنطقة، والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

ووقّع رضا، الذي يعتبر واجهة لجبهة تحرير شعب تيغراي، اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي مع رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء.

وينص الاتفاق على إقامة إدارة إقليمية مؤقتة "شاملة" حتى إجراء انتخابات.

وجاء في البيان أنه من الضروري "تأسيس إدارة مؤقتة شاملة لضمان سلام مستدام ووقف الصراع".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية.