إسرائيل تحقق في تحطم طائرة مسيرة في سوريا وتعلق على احتمال تسرب معلومات سرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في سوريا الأربعاء خلال عملية روتينية.

وقال الجيش -في بيان- إنه ليست هناك أي مخاوف بشأن تسرب معلومات أمنية سرية بسبب تحطم الطائرة المسيرة، مضيفا أن الحادث قيد التحقيق. ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان وزارة النقل السورية خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدفه فجر الأربعاء.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وامتدت هذه الغارات منذ العام الماضي إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدت إلى توقف تشغيلهما عدة مرات.