4.4 ملايين عسكري.. ما حجم القوة العسكرية للصين وروسيا معا؟

حظيت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو باهتمام دولي كبير، نظرا للظروف التي جاءت فيها، ومستوى التعاون غير المسبوق في العلاقات بين موسكو وبكين.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شراكة بلاده مع الصين بالإستراتيجية، معلنا عن أن المباحثات مع نظيره الصيني أسفرت عن الاتفاق على قاعدة للتعاون بين البلدين.

وفي المقابل، نظرت الولايات المتحدة بكثير من الريبة إلى هذه الزيارة، وعبّر عن ذلك تحذير جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض، مما وصفه بـ"العلاقات التحالفية بين روسيا والصين"، مشيرا إلى أنها تمثل مشكلة حقيقية للغرب بغض النظر عما يحدث في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار نشرت وكالة "سبوتنيك" (Sputnik) الروسية عرضا للقوة العسكرية للبلدين نقلا عن موقع "غلوبال فايرباور" (Global Firepower) الأميركي، في إشارة إلى ما تمثلانه من قوة على الصعيد الدولي فيما لو اتحدتا.

الثاني والثالث

وتمتلك روسيا ثاني أقوى جيوش العالم، بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة عالميا في 2023، ويقدر عدد جنود الجيشين معا بـ 4.4 ملايين جندي.

ويمتلك الجيشان معا أكثر من 7400 طائرة حربية ونحو 18 ألف دبابة.

ويمتلك الأسطولان الحربيان لروسيا والصين نحو 1400 وحدة بحرية بينها عشرات الغواصات النووية والتقليدية.

حجم القوة العسكرية للجيش الروسي

إجمالي عدد الجنود: 1.3 مليون جندي.

الطائرات الحربية: 4182 طائرة.

الدبابات: 12 ألفا و566 دبابة.

المركبات العسكرية: أكثر من 151 ألف مركبة.

المدافع الذاتية الحركة: 6575 مدفعا ذاتي الحركة.

المدافع المقطورة: 4336 مدفعا.

راجمات الصواريخ: 3887 راجمة.

الوحدات البحرية: 598 وحدة بحرية.

ميزانية الدفاع: 82.6 مليار دولار.

حجم القوة العسكرية للجيش الصيني