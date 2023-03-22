مجلس النواب الأردني يصوت لطرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على "خريطة سموتريتش"

أفاد مراسل الجزيرة بأن مجلس النواب الأردني صوت اليوم الأربعاء لصالح توصية بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، احتجاجا على تصرف أحد الوزراء بحكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي طالب الحكومة "بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية إسرائيل لخريطة مزعومة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويأتي هذا بعدما استدعت الخارجية الأردنية أول أمس الاثنين السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس للاحتجاج على سلوك وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي ألقى خطابا من منصة عليها خريطة لإسرائيل تضم أراضي فلسطين والمملكة الأردنية.

وقالت الخارجية الأردنية إنها أبلغت السفير الإسرائيلي أن سلوك الوزير -خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد الماضي في باريس- يمثل "تصرفا تحريضيا أرعن"، واعتبرته خرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وفي تعليقها، أكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها التزام إسرائيل باتفاق السلام مع الأردن، واعترافها بسلامة جميع أراضي المملكة الأردنية، بحسب تعبير البيان.

كما أجرى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد خلاله التزام إسرائيل باتفاق السلام مع الأردن وبسلامة أراضي المملكة.