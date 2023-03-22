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عاجل | مراسل الجزيرة عن مصادر محلية سورية: قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب

22/3/2023

عاجل | مراسل الجزيرة عن مصادر محلية سورية: قصف إسرائيلي يستهدف مطار حلب

المصدر : الجزيرة