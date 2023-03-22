ذخائر اليورانيوم المنضب "الخارقة" تثير أزمة جديدة.. بريطانيا تتعهد بها لأوكرانيا وبوتين يهاجم لندن ويهدد بالرد

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد في حال زوّدت لندن أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب، في حين رأى الناتو أن الوضع الأمني العالمي تغير إلى الأبد.

وهاجم بوتين تصريحات بريطانيا بشأن إمداد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، وقال إنها دليل على نية الغرب لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني، وليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضا، وأنه "بدأ يستخدم أسلحة ذات مكوّنات نووية".

وقال إنه علم أن بريطانيا أعلنت مدّ كييف ليس فقط بالدبابات بل بقذائف تحتوي على اليورانيوم المنضب؛ وإذا تم ذلك "فنحن مضطرين للرد على استخدام الغرب أسلحة تحتوي على مواد نووية".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن "روسيا لديها الوسائل للرد"، وحذّر "سنرى ما يعتزمون استخدامه"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ خطوة إضافية" في مسار التصعيد.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقد حذر من احتمال توريد لندن أسلحة تحتوي على يورانيوم منضب إلى أوكرانيا، وقال إن الأمر سينتهي بشكل سيئ للغاية بالنسبة لبريطانيا.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن خطط بريطانيا لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا أشبه بالسيناريو اليوغوسلافي.

وقالت زاخاروفا -على قناتها على تليغرام- إن الجنود الإيطاليين ضمن وحدات الناتو في يوغسلافيا كانوا أكثر مَن عانى بسبب ذخائر اليورانيوم، وإنهم حاولوا الحصول على تعويضات من الحلف، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض، على حد قولها.





تعهد بريطاني

وكانت وزيرة الدولة للدفاع في بريطانيا أنابيل غولدي قالت في وقت سابق إن ذخائر خارقة للدروع من اليورانيوم المنضب ستُرسل مع دبابات تشالنجر 2 إلى كييف.

وقالت غولدي إن "هذه الذخائر بغاية الفاعلية لتدمير دبابات ومدرعات حديثة"، موضحة أن هذه القذائف معدة للاستخدام بواسطة دبابات تشالنجر التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.

ودانت منظمة "الحملة من أجل نزع السلاح النووي" البريطانية المناهضة للأسلحة النووية تزويد ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب، وعدّتها الثلاثاء في بيان أن الأمر سيكون بمثابة "كارثة بيئية وصحية إضافية لأولئك الذين يعيشون في قلب النزاع".

والقذائف التي تحتوي على اليورانيوم المنضب ذخائر معدة لاختراق الدروع، وتوجه غالبا إليها انتقادات لانطوائها على مخاطر تهدد صحة العسكريين الذين يستخدمونها وأيضا سكان المناطق التي تُقصف بها.

وحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعد اليورانيوم المنضب "معدنا ثقيلا ملوثا كيميائيا وإشعاعيا".

وأُدرجت الذخائر -التي تحتوي على اليورانيوم المنضب- في قائمة الأسباب المحتملة لـ"متلازمة حرب الخليج"، أي المشاكل الصحية التي أصابت مقاتلين شاركوا في حرب الخليج عام 1991، إلا أن هذه الفرضية لم تثبت علميا.

دبابات أميركية لأوكرانيا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية العميد بات رايدر إن البنتاغون يخطط لتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز "أبرامز" خلال الخريف المقبل في موعد أقرب مما كان مقررا سابقا.

وأشار رايدر إلى أن القوات الأميركية تواصل عملياتها فوق البحر الأسود والتحليق في الأجواء الدولية بما يراعي القانون الدولي.

وفي السياق، نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مسيّرات استطلاع أميركية تحلق فوق أقصى جنوب البحر الأسود، وإن مسار تحليق المسيرات الأميركية يهدف إلى تفادي الاستفزاز بعد حادث الأسبوع الماضي.

وأضافت -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن روسيا قد توسع بشكل أحادي المجال الجوي المغلق جنوبي أوكرانيا وشرقيها.





الناتو والصين وروسيا

من جهة أخرى، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن الصين تهدد مصالح الناتو الإستراتيجية، وإن دول الحلف تعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو حرّك أكبر عدد من القوات في تاريخه، وأن نحو 40 ألف عنصر على أهبة الاستعداد.

كما أشار إلى أن دول الحلف قدمت نحو 65 مليار يورو لدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن الوضع الأمني قد تغير للأبد حتى وإن انتهت الحرب غدا، وأن وضع العالم اليوم أخطر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن بلاده لن تسمح لحلف شمالي الأطلسي بتغيير ميزان القوى في العالم بدعوى الهيمنة الكاملة للحلف.

وفي موضوع معاهدة "ستارت"، أكد ريابكوف أنه لا يمكن الحديث حاليا عن تغيير في الموقف الروسي من المعاهدة، وأن تعليق بلاده المشاركة بها لا يعني أن موسكو ستغير نص المعاهدة.

وكانت موسكو علقت مشاركتها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية "ستارت" الموقعة مع الولايات المتحدة قبل نحو شهر.





قاعدة عسكرية أميركية دائمة في بولندا

وافتتحت الولايات المتحدة أول قاعدة عسكرية أميركية دائمة لها في بولندا، حيث اختارت مدينة بوزنان لتكون مقرا دائما لقواتها في أقصى شرق أوروبا، وهو اختيار مثقل بالدلالات وأعباء الذاكرة في تحول بولندا من حليف سابق للاتحاد السوفياتي ومكان لتشكيل حلف وارسو.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك خلال مراسم افتتاح القاعدة في مدينة بوزنان إن بولندا تحتاج الولايات المتحدة والناتو بقدر حاجتهما إليها.

وكانت وزارة الدفاع البولندية قالت إن مهمة القاعدة الرئيسية هي الإشراف على القوات البرية الأميركية في أوروبا وتنسيق التعاون مع دول الناتو الأخرى، وتعد ثامن قاعدة عسكرية أميركية دائمة في أوروبا.

وتضم هذه القاعدة خزان وقود وحظائر طائرات ومستودعات للذخيرة، ومن المخطط أن تحوي مروحيات أباتشي ودبابات أبرامز.

وتستضيف بولندا نحو 10 آلاف جندي من دول الناتو، معظمهم من القوات الأميركية.

وتقود الولايات المتحدة حملة دولية لمساعدة أوكرانيا بعد أن شكلت على الفور تحالفا من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.