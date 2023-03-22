شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق.. محاولة حرق رجل بعد خروجه من مسجد في برمنغهام

أعلنت السلطات البريطانية -أمس الثلاثاء- أن رجلا أصيب بحروق نتيجة هجوم استهدفه لدى خروجه من مسجد في برمنغهام بوسط إنجلترا مساء الاثنين، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبها به، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك بالتحقيق في هذه القضية.

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إن الهجوم وقع في حي إدغباستون، مشيرة إلى أن الضحية كان قد خرج لتوه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم بأن سكب عليه سائلا سريع الاشتعال لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.

وأضافت أن الضحية نقل إلى المستشفى، حيث تبين أنه أصيب بجروح خطيرة في الوجه، لكن حياته ليست في خطر، وأوضحت أنها ألقت القبض على مشتبه به بعد أن تعرف عليه شرطيون.

من جهته، قال المسؤول في الشرطة ريتشارد نورث "نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية، لا نستبعد أي احتمال في ما يتعلق بدوافع الجاني، ولن نخمن أكثر في هذه المرحلة".

وأوضح نورث أن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكّر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأضاف "لقد تحدثت مع الناس وأعرف مدى قلقهم وأنهم ينتظرون إجابات".

وينصب اهتمام المحققين على ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذا الهجوم وذلك الذي نفّذ في منطقة إيلنغ غرب لندن في نهاية فبراير/شباط الماضي، ووقع ضحيته يومها رجل يبلغ من العمر 82 عاما كان واقفا أمام مركز غرب لندن الإسلامي.