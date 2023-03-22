عشرات القتلى والمصابين.. زلزال بقوة 6.5 يضرب أجزاء من باكستان وأفغانستان

قال مسؤول حكومي إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون في إقليم خيبر بختون خوا بباكستان، بعد زلزال قوته 6.5 درجات ضرب أفغانستان وباكستان ومناطق هندية، وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقال عبد الباسط المسؤول الكبير في حكومة خيبر بختون خوا لوكالة رويترز اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 19 منزلا تضرر جزئيا جراء الزلزال.

وقال شرطي لرويترز إن فتاة عمرها 13 عاما لقيت حتفها عندما انهار فوقها جدار بمنزلها، وأصيب 150 شخصا في منطقة سوات شمال باكستان حيث أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.

وأوضح متحدث باسم وزارة مواجهة الكوارث في أفغانستان أن شخصين قتلا في إقليم لغمان بشرق البلاد.

وحُدّد مركز الزلزال في جنوب شرق أفغانستان قرب بلدة جرم الحدودية مع باكستان وطاجيكستان، في حين بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقد شعر السكان به في أنحاء واسعة من أفغانستان وباكستان وفي الأجزاء الشمالية للهند.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشُرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال قوته 5.9 درجات ولاية باكتيكا الفقيرة، وكان الأكثر حصدا للأرواح في أفغانستان منذ نحو ربع قرن.

وقتل الشهر الماضي أكثر من 55 ألف شخص جراء زلزال ضرب جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا.