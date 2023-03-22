تركيا.. حزب الشعوب المناصر للأكراد يتبنى موقفا بشأن الانتخابات الرئاسية

تبنى حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضايا الأكراد، اليوم الأربعاء، موقفا جديدا إزاء الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو/أيار المقبل.

وقال الحزب -الذي يحتل المرتبة الثالثة في تركيا- إنه لن يطرح مرشحًا للانتخابات الرئاسية، مقدمًا "دعمًا ضمنيًا" على حد تعبير وكالة الصحافة الفرنسية، لمرشح تحالف المعارضة كمال كليجدار أوغلو أمام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وفي مؤتمر صحفي، قالت الرئيسة المشاركة في الحزب بيرفين بولدان "لن نطرح مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضافت "تركيا تحتاج إلى المصالحة، وليس إلى النزاع"، قائلة إنها تريد إنهاء حقبة أردوغان.

يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي حلّ في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2015، حاصدًا 8,4% من الأصوات.

مستوى التأثير

ويرى مراقبون أن الحزب الكردي قادر على تغيير النتائج في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون طاحنة.

وقال المدير العام لمعهد "تيم" لاستطلاعات الرأي متخذا انتخابات 2019 البلدية كمثال "يؤثر هذا الإعلان على الأكراد الذين يدعمون حزب الشعوب الديمقراطي منذ نشأته. هؤلاء الناخبون يتبعون قرارات الحزب إلى حد كبير جدا".

يذكر أن الحكومة التركية تتهم حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني"، وهو جماعة مسلحة تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنها "إرهابية".

ويُسجن زعيم الحزب صلاح الدين دميرتاش منذ نهاية عام 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية".