واشنطن وباريس تعلقان على تصريحات وزير إسرائيلي متطرف أنكر وجود الفلسطينيين

استنكرت الولايات المتحدة وفرنسا، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أنكر خلالها وجود شعب فلسطيني وقال إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بأنها "مهينة" و"خطيرة".

وقال المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل للصحفيين "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضا مهينة وخطيرة".

وأضاف المتحدث الأميركي أن الفلسطينيين يملكون "تاريخا وثقافة ثريين، والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".

كما ندد باتيل بسلوك الوزير الذي تحدث على منصة كانت عليها خريطة إسرائيل بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية.





تصريحات غير مسؤولة

من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية تصريحات الوزير "غير المسؤولة"، وقالت في بيان "ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تسهم في تصعيد التوتر".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد دعا الاثنين الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير المالية، وقال للصحفيين في بروكسل إن تصريحات سموتريتش "لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد".

وتابع المسؤول الأوروبي "يجب أن أستنكر تعليقات الوزير سموتريتش غير المقبولة. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجد قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل".

وكان سموتريتش قد نفى في تصريحات، خلال مشاركته بأمسية بالعاصمة الفرنسية، وجود شعب فلسطيني، وقال إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، وذلك بعد تصريحات دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة في نابلس.