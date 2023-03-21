جين بينغ يواصل مباحثاته مع بوتين في موسكو حول قضايا دولية وثنائية

يواصل الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته إلى موسكو، حيث تبدأ بعد ظهر اليوم مباحثاته الرسمية في قصر الكرملين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول مجموعة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية.

وستبدأ المحادثات بين الرئيسين في صيغة مصغرة، ومن المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، كما سيجري الرئيس الصيني اليوم بشكل منفصل مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وخلال استقباله يوم أمس الرئيس الصيني، قال بوتين إن بلاده تدرس باهتمام خطة التسوية التي اقترحتها الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، ووصف بوتين المواقف الصينية بالمتوازنة في القضايا الإقليمية والدولية.

بدوره، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بما اعتبره تعاونا إستراتيجيا شاملا بين البلدين.

وذكرت وكالات الأنباء الحكومية الروسية أنهما أجريا محادثات غير رسمية لما يقرب من 4 ساعات ونصف الساعة أمس الاثنين.

وتعد هذه أول زيارة خارجية للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا لبلاده.

وحسب الكرملين، ستشهد الزيارة -التي تستمر 3 أيام- توقيع اتفاقات عديدة، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، وقد افتتحها الزعيمان بتأكيد إستراتيجية العلاقة بين بلديهما وأهمية تعاونهما من أجل ما وصفاه بإعادة التوازن للنظام العالمي.

وبينما رحب بوتين بخطة ضيفه لوقف الحرب في أوكرانيا، أكد شي اهتمام الصين بتطوير علاقتها مع روسيا التي وصفها بالشريك الإستراتيجي الذي يشارك بلاده أهدافا متشابهة تتعلق بالعدالة والمساواة في العالم.