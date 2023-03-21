وقعه الرئيس بايدن.. الصين تهاجم قانون رفع السرية عن منشأ كورونا

ذكرت وزارة الخارجية الصينية -اليوم الثلاثاء- أن الجزء المتعلق بالصين في مشروع قانون وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن منشأ فيروس كورونا (كوفيد-19) ينطوي على تشويه للحقيقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين -في إفادة صحفية- إن بلاده "تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي فورا".

وأصدر الرئيس الأميركي -أمس الاثنين- قانونا يرفع السرية عن معلومات استخبارية بشأن وجود روابط محتملة بين فيروس كورونا وتسربه من مختبر لعلم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية.

وقال بايدن إنه يشارك الكونغرس هدفه المتمثل في الإفصاح عن أكبر قدر ممكن من المعلومات عن منشأ "كوفيد-19″، لكنه أضاف أن إدارته ستضع الأمن الوطني في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما سينشر من معلومات.

وفي وقت سابق من مارس/آذار الجاري قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) إنه "من المحتمل جدا" أن يكون سبب الجائحة حدوث تسرب من مختبر في ووهان، وذلك بعد يومين من فرضية مماثلة قدمتها وزارة الطاقة الأميركية، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

لكن العلماء ما زالوا منقسمين بشأن منشأ الفيروس، وإذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات.

ويدور في واشنطن نقاش مسيس للغاية بشأن منشأ فيروس كورونا تقريبا منذ الإعلان عن تسجيل أول إصابة بشرية في الصين، وسط دعوات من الديمقراطيين والجمهوريين للرئيس بايدن برد أقوى على بكين.

وبدأ تفشي كورونا عام 2019 في مدينة ووهان، مما تسبب بوفاة نحو 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفق إحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة.