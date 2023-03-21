بعد تصريحات سموتريتش.. الأردن يطلب موقفا واضحا من إسرائيل ويتعهد بمواجهة أي استفزازات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن على الحكومة الإسرائيلية أن تقول بشكل واضح إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا تمثلها، وذلك بعد تصرفات وصفت بالاستفزازية والعنصرية.

وأضاف الصفدي -في مؤتمر صحفي­- أن الأردن سيتخذ المواقف اللازمة في حال تصاعد الاستفزازات، مؤكدا رفض عمان للتصريحات الاستفزازية للوزير الإسرائيلي واصفا إيها بالتحريضية والعنصرية.

وأضاف أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أمس في اتصالات التزامهم باحترام حدودنا وباتفاقية السلام.

وقد استدعت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الاثنين، السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس للاحتجاج على سلوك سموتريتش، الذي تحدث على منصة كانت عليها خريطة إسرائيل بحدود موسعة تضم المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية.

ونفى الوزير الإسرائيلي سموتريتش، في حديثه، وجود شعب فلسطيني، قائلا إنه "اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، وذلك بعد تصريحات دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة في نابلس.

وقال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف -خلال مشاركته بأمسية بالعاصمة الفرنسية باريس- "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة". وفق ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست" (The Jerusalem Post) الإسرائيلية.

وفي تعليقها، أكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها التزام إسرائيل باتفاق السلام مع الأردن، واعترافها بسلامة جميع أراضي المملكة الأردنية، بحسب تعبير البيان.

كما أجرى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد خلاله التزام إسرائيل باتفاق السلام مع الأردن وبسلامة أراضي المملكة.

إدانات عربية ودولية

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بأنها "تحريضية" ودليل "قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف".

ودعت الخارجية الفلسطينية -مساء أمس- المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش بعد تصريحاته بحق الشعب الفلسطيني، مضيفة أنها "تستهجن سماح السلطات الفرنسية لسموتريتش بإطلاق تصريحاته العنصرية والفاشية من أراضيها".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حديث سموتريتش يكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي، وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إن تصريحات سموتريتش تستوجب إدارة حوار إستراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

وفي ردود الفعل العربية، قالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها ترفض تلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية بشأن فلسطين، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني والعالم.

دوليا، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الاثنين الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير المالية، وقال للصحفيين في بروكسل إن تصريحات سموتريتش "لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد".