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الخميس أول أيام رمضان في السعودية وقطر

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غدا الثلاثاء سيكون المتمم لشهر شعبان على أن يبدأ شهر رمضان بعد غد الأربعاء (شترستوك)
21/3/2023-|آخر تحديث: 21/3/202306:56 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية وقطر، مساء الثلاثاء، حلول أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1444هــ، بعد غد الخميس.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في عدد من مراصد المملكة، والخميس سيكون أول أيامه، وينتظر الإعلان رسميا من دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالبلاد.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن غدا الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة لتعذر رؤية الهلال.

المصدر : الجزيرة + وكالات