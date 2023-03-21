الخميس أول أيام رمضان في السعودية وقطر

أعلنت السعودية وقطر، مساء الثلاثاء، حلول أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1444هــ، بعد غد الخميس.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بأنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في عدد من مراصد المملكة، والخميس سيكون أول أيامه، وينتظر الإعلان رسميا من دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالبلاد.

تُعلن لجنة تحري رؤية الهلال بـ #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن غداً الأربعاء( 22 ) مارس 2023م هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ والخميس ( 23 ) مارس 2023م هو الأول من شهر رمضان المبارك 1444هـ#رمضان_في_قطر — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@AwqafM) March 21, 2023

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن غدا الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة لتعذر رؤية الهلال.