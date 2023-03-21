شاهد.. أوبرا وينفري تتجول في مواقع أثرية بالأردن وتتغزل بجمال "البتراء"

تجولت الإعلامية الأميركية ومقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري في عدة مواقع أثرية بالأردن، متغزلة بعراقة تلك الأماكن الأثرية وجمالها.

ونشرت وينفري عبر حسابها في فيسبوك أمس الاثنين، مجموعة صور خلال زيارتها للمدينة الأثرية في البتراء بالإضافة إلى وادي رم والعقبة والبحر الميت.

وشاركت وينفري متابعيها تجربتها في زيارة المغطس، ووصفت المدينة الوردية في البتراء بالمبهرة والجميلة، وشجعت متابعيها على زيارتها كونها واحدة من عجائب الدنيا السبع وتحتوي على الكثير من التاريخ، على حد وصفها.

وقالت في فيديو نشرته عبر موقع "يوميات أوبرا"، "زرنا العقبة.. هذه المدينة التي دعت مجلة التايم لزيارتها خلال 2023 ضمن قائمة أفضل 100 موقع، بدأنا زيارتنا للأردن من البحر الميت ثم المغطس حيث تعميد السيد المسيح، وأخذنا بعضا من مياه النهر".

وأضافت قائلة "البتراء.. مذهلة بشكل صادم، لطالما رغبت برؤيتها، إذا لم تذهبوا هناك من قبل، فأنا أقول لكم يجب رؤيتها".