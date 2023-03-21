بطل فيلم "ميسي بغداد" يحتفي بلقاء "البرغوث" في باريس

حقق الطفل العراقي بطل فيلم "ميسي بغداد" علي الزيداوي، حلمه للمرة الثانية بلقاء البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن السفارة الفرنسية في بغداد، تأكيدها أن اللقاء بين حمودي الذي جسد شخصية الممثل الرئيسي في الفيلم العراقي "ميسي بغداد"، للمخرج سهيم عمر خليفة، مع ليونيل ميسي، كان بالتنسيق بين شركة السينما العراقية والسفير الفرنسي في العراق، إريك شوفاليه وشركة "رولة برودكشن".

ونشر حساب شركة السينما العراقية عبر فيسبوك صورا تجمع بين ميسي بغداد وليونيل ميسي، داخل صالات ملعب حديقة الأمراء في باريس، وعلق عليها بالقول "الطفل العراقي حمودي يحقق حلمه بلقاء الأسطورة ميسي، يسعدنا أن مؤسِّس شركة السينما العراقية زيد الخفاجي ساهم بتحقق هذا الحلم".

وأظهرت الصور حصول الطفل "حمودي" على قميص نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، وإلى جانبه رئيس النادي ناصر الخليفي.

كان حلمه اللقاء به!

الطفل علي الزيداوي الملقّب بـ "ميسي بغداد" في صورة مع النجم العالمي ليونيل ميسي في باريس.

علي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، سبق وأنّ مثَّلَ في فيلم روائي طويل بعنوان "ميسي بغداد".👇https://t.co/He1ieavEws pic.twitter.com/Ir6a0JZyeX — Yalla Iraq (@yalla_iraq) March 20, 2023

ووثق مقطع فيديو لحظة خروج ميسي مع عدد من لاعبين باريس سان جيرمان من صالة داخلية إلى الملعب، ثم قام أحد الموجودين مع حمودي بتعريف ميسي على بطل الفيلم وقال له باللغة الإنجليزية "مرحبا.. هذا الشاب هو ميسي بغداد، جاء للقائك فقط".

وجسد الطفل "حمودي" -أو كما عرف اسمه بالفيلم محمد أحمد عبد الله- شخصية بطل الفيلم الروائي الشهير "ميسي بغداد" الذي أنتج عام 2012، حيث يروي الفيلم قصة طفل من ذوي الإعاقة من بغداد فقد ساقه اليمنى في الحرب، ويُكنّ حبا كبيرا لكرة القدم واللاعب العالمي لیونیل میسي.

وحصل الفيلم الذي صوّر في ضواحي بغداد ومناطق إقليم كردستان العراق على اهتمام عراقي وعربي ودولي كونه يروي قصة إنسانية لطفل حرمته الحرب من ممارسة هوايته المفضلة، لكنه أصر على تحقيق حلمه واللعب بساق واحدة مرتديا قميص ميسي طول أحداث الفيلم.

وحصد فيلم "ميسي بغداد" للمخرج الكردي سهيم عمر خليفة على 60 جائزة عالمية.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد حقق حلم الطفل، علي الزيداوي، بلقائه في عام 2013 وجها لوجه في العاصمة القطرية الدوحة بعد أن حققت قصة الفيلم انتشارا عالميا واسعا.