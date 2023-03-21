بدت كخيط ممتد بين السماء والأرض.. مشهد مُذهل لصاعقة في سلطنة عمان

وثقت مشاهد مصورة لحظة ضرب صاعقة رعدية في منطقة منحدرة بين الجبال في وادي بني خروص بولاية العوابي في سلطنة عمان.

#اخدود_السخاء

صاعقة في وادي بني خروص بولاية العوابي قرية ثقب pic.twitter.com/UKGTk8cI3e — سُمية الذهلية (@sumai_aaa) March 20, 2023

وحظيت المقاطع التي تظهر فيها الصاعقة كخيط أبيض ممتد من السماء إلى الأرض، بانتشار واسع عبر منصات التواصل.

شاهد صاعقة رعدية قبل قليل في وادي بني خروص بولاية العوابي قبل قليل #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/DhDGBjY77f — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) March 20, 2023

يأتي ذلك في حين شكّل التساقط الكثيف للبَرَد، سيولا غمرت عدة شوارع في ولاية بهلاء بسلطة عُمان، وسط تحذير الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح وتساقط حبات البرد.

وبثت منصات عُمانية، مشاهد مصورة لجريان سيول من البَرَد الكثيف في مناطق بولاية بهلاء، في حين رصدت مشاهد التساقط الغزيرة للبَرَد.

ووثقت مشاهد غمر البَرَد الكثيف لساحات منازل في ولاية بهلاء، حيث جمع الأهالي حبات البرد ووثقوها وشاركوها عبر المنصات.

من أجمل المشاهد ما شاء الله سيل من البرد فجر اليوم ف ولاية #بهلاء 🤩🤩 متداول#اخدود_السخاء pic.twitter.com/Jtf8Vlp7wl — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) March 21, 2023

وأصدرت الأرصاد الجوية العمانية نشرة صباحية اليوم الثلاثاء، قالت فيها إن فرص هطول أمطار متفرقة رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد؛ في معظم محافظات سلطنة عمان.

شاهدوا ما شاء الله عاصفة ولاية #بهلاء البرديه قبل قليل 🤩🤩 متداول#اخدود_السخاء pic.twitter.com/nGDVaIee7u — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) March 21, 2023

مشهد من تأثير الامطار في سوق جعلان بني بوعلي مساء اليوم #أخدود_السخاء#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/Ra5FzE2LLC — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) March 20, 2023

ومن المعتاد سماع صوت الرعد ورؤية خيوط البرق اللامعة وهي تمزق السماء ليلا أثناء هبوب العواصف الرعدية.

والبرق هو أحد أكثر الظواهر الطبيعة شيوعا في جميع أنحاء العالم، إذ يحدث في اليوم الواحد حوالي 3 ملايين ومضة برق بمعدل 44 ومضة كل ثانية تقريبا.

كيف تتشكل الصاعقة؟

يحدث البرق عند تراكم الشحنات الكهربائية في الغلاف الجوي، ومن أجل موازنة الشحنات المختلفة، يحدث البرق بين غيمتين أو بين السحابة والأرض.

ويمكن أن تنتقل الصواعق لمسافة تتراوح من 16 إلى 19 كيلومترا داخل عاصفة رعدية، عبر قناة صغيرة يتراوح عرضها بين سنتيمترين و3 سنتيمترات فقط.

وتكون الشحنة الكهربائية المنقولة عبر هذه القناة الصغيرة كبيرة جدا لدرجة أن درجة حرارة البرق تصل إلى 30 ألف درجة مئوية، أي 5 أضعاف درجة حرارة سطح الشمس.

ما سرعة انتقال الصاعقة؟

عندما يضرب البرق، يتم إطلاق طاقة عالية جدا تنتقل إلى الهواء وتجعله ينتشر بسرعة ويصدر موجات صوتية، والرعد هو الصوت الذي يأتي من الانتشار السريع للهواء على طول ضربة البرق، غير أنه أبطأ من البرق لأن الضوء أسرع من الصوت.

وتنتقل ضربة البرق الفعلية (الصاعقة) بسرعة بطيئة نسبيا -مقارنة بسرعة الضوء- تبلغ حوالي 120 كيلومترا في الثانية، وهي سرعة تُمكّن من الوصول إلى القمر في 55 دقيقة فقط، ومن قطع المسافة بين مكة والمدينة في حوالي 4 ثوان.

هل تشكل الصواعق خطرا على الإنسان؟

الصواعق والعواصف الرعدية بصفة عامة قد تمثل خطرا في كثير من الأحيان على البشر. وتتسبب هذه الظاهرة الطبيعية في مقتل مئات الأشخاص سنويا عبر العالم إضافة إلى آلاف الجرحى.

وكي تحافظ على سلامتك أثناء العواصف الرعدية، يتعين الابتعاد عن الماء قدر الإمكان لأنه موصل للكهرباء، ولا يجب الوقوف على قمة التلال، وإذا اقترب البرق، حاول أن تجد مأوى في المنزل أو السيارة أو في المنخفض أو تحت بعض الأشجار الصغيرة والأقل طولا من تلك التي حولها.

كما يتعين الامتناع عن استخدام الهاتف أو أية أدوات كهربائية، والابتعاد عن المعادن (مثل الأنابيب والأسوار وخطوط الغسيل السلكية).