قد ينزع الشرعية عن حزبه.. باكستان تترقب قرارات مهمة للبرلمان بشأن الأزمة مع عمران خان

قالت وسائل إعلام باكستانية إن البرلمان الباكستاني قرر عقد جلسة مشتركة خاصة غدا الأربعاء "لاتخاذ قرارات مهمة" لإنفاذ سلطة الدولة بشأن الأزمة المتعلقة برئيس الوزراء الأسبق عمران خان.

ولم يقدم مكتب رئيس البرلمان سببا لعقد جلسة الغد المشتركة، لكن وكالة "أسوشيتد برس باكستان" (Associated Press of Pakistan) -وهي وكالة الأنباء الرئيسية المملوكة للدولة- قالت إن الائتلاف الحاكم طالب البرلمان "باتخاذ قرارات مهمة" لضمان إنفاذ سلطة الدولة.

ونقلت الوكالة عن المشاركين في اجتماع -شارك فيه رئيس الوزراء شهباز شريف ووزراؤه- قولهم إن حزب حركة الإنصاف الذي يترأسه خان ليس حزبا سياسيا لكنه "مجرد عصابة من المسلحين" و"عداؤه للدولة" ولا يمكن التسامح معه.

ورفض شريف مطالبات خان بإجراء انتخابات جديدة، قائلا إنها ستُجرى في الوقت المقرر لها لاحقا هذا العام.

وسيجتمع البرلمان في العاصمة إسلام آباد، بينما يتجمع مناصرو خان في أحدث مسيرة لهم في مدينة لاهور شرق البلاد.





كفالة وقائية

في غضون ذلك، منحت محكمة لاهور العليا، عمران خان اليوم الثلاثاء، كفالة وقائية من الاعتقال لمدة 10 أيام في قضيتين مرتبطتين بالإرهاب، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. وذكرت وسائل الإعلام أن قاضي المحكمة منح خان الكفالة بعد سماع مرافعات المحامين.

ويطالب عمران خان بإجراء انتخابات جديدة منذ الإطاحة به من منصبه العام الماضي، ويقيم احتجاجات في أنحاء البلاد للضغط من أجل قضيته.

ويقول خان إن الحكومة والجيش المتمتع بالنفوذ يحاولان إيقافه عن المنافسة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وإن أُدين خان في أحد القضايا، فسيواجه استبعادا من الانتخابات.

واشتبك مناصروه مع الشرطة عدة مرات على مدى الأيام الماضية، إذ تحاول السلطات إجباره على المثول أمام المحكمة في عدة قضايا مرفوعة عليه.

واعتقلت الشرطة المئات من مناصري خان في مداهمات في الأيام الماضية ردا على الاشتباكات.

وأدخلت الاشتباكات بين مناصري خان وقوات الأمن الدولة في دوامة جديدة من الفوضى السياسية في غمار معاناتها من أزمة اقتصادية.