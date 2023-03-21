أخبار|العالم الإسلامي

الاحتفال بقدوم رمضان.. مشاهد بديعة في القدس وطريفة في تنزانيا

Ramadhan Karrem Indeed, it is the month to reap the blessings of Allah to protect ourselves from evil and all things that cause our fasting to break. There are 6 days left to think in the Holy Month of Ramadan Ramadhan All Muslims In The World
شباب في تنزانيا يحتفلون بقدوم شهر رمضان بحركات استعراضية والقفز في المياه (مواقع التواصل)
21/3/2023

مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بالاستعداد لاستقبال الشهر الكريم وتزيين البيوت والشوارع فيما رصدت المقاطع المصورة عبر منصات التواصل مشاهد طريفة في تنزانيا.

ففي القدس المحتلة، وثق مقطع فيديو مشاهد مميزة لتزيين شوارع وأزقة البلدة القديمة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ونشر المصور المقدسي محمد أبو مقدسي مشاهد بديعة لتزيين أزقة البلدة القديمة والتي تتلون جدرانها وسماؤها بألوان مختلفة عقب مبادرات يقوم عليها شبان ومؤسسات مقدسية استعدادا لشهر رمضان.

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة لشوارع لندن وهي تتزين بقدوم شهر رمضان الكريم.

وفي تنزانيا، احتفل مجموعة من الشباب بطريقتهم الخاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك بقيامهم بمجموعة من الحركات الاستعراضية والقفز في المياه.

ويظهر الفيديو المنشور عبر إنستغرام، الشباب التنزانيين وهم يقدمون رسالة تهنئة لكل مسلمي العالم بمناسبة الشهر الفضيل، حاملين لافتات كتبت عليها عبارة التهنئة إضافة لعبارة "رمضان كريم".

وظهر المشاركون في الفيديو وهم يرتدون ألبسة مميزة وأوشحة للرأس تلبس خلال الصلوات وأثناء شهر رمضان.

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلن عدد من الدول العربية أن شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، سيبدأ بعد غد الخميس 23 مارس/آذار الجاري.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي