الاحتفال بقدوم رمضان.. مشاهد بديعة في القدس وطريفة في تنزانيا

مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بالاستعداد لاستقبال الشهر الكريم وتزيين البيوت والشوارع فيما رصدت المقاطع المصورة عبر منصات التواصل مشاهد طريفة في تنزانيا.

ففي القدس المحتلة، وثق مقطع فيديو مشاهد مميزة لتزيين شوارع وأزقة البلدة القديمة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

ونشر المصور المقدسي محمد أبو مقدسي مشاهد بديعة لتزيين أزقة البلدة القديمة والتي تتلون جدرانها وسماؤها بألوان مختلفة عقب مبادرات يقوم عليها شبان ومؤسسات مقدسية استعدادا لشهر رمضان.

كما تداول ناشطون مقاطع مصورة لشوارع لندن وهي تتزين بقدوم شهر رمضان الكريم.

مقطع متداول لشوارع لندن تتزين بقدوم شهر رمضان الكريم ❤️pic.twitter.com/GBth8rMvUm — Screen Mix (@ScreenMix) March 18, 2023

وفي تنزانيا، احتفل مجموعة من الشباب بطريقتهم الخاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك بقيامهم بمجموعة من الحركات الاستعراضية والقفز في المياه.

ويظهر الفيديو المنشور عبر إنستغرام، الشباب التنزانيين وهم يقدمون رسالة تهنئة لكل مسلمي العالم بمناسبة الشهر الفضيل، حاملين لافتات كتبت عليها عبارة التهنئة إضافة لعبارة "رمضان كريم".

وظهر المشاركون في الفيديو وهم يرتدون ألبسة مميزة وأوشحة للرأس تلبس خلال الصلوات وأثناء شهر رمضان.

ومساء اليوم الثلاثاء، أعلن عدد من الدول العربية أن شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، سيبدأ بعد غد الخميس 23 مارس/آذار الجاري.