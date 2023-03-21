إعلام عبري: نتنياهو غير مرحَّب به حاليا في البيت الأبيض

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسؤولين أميركيين كبارا نصحوا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم زيارة واشنطن في الوقت الحالي، معللين ذلك بالقول إن الرئيس جو بايدن لن يتجنب الانتقاد العلني للحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة.

ورغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر إلا أن بايدن لم يوجه دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.

وعادة ما يسارع الرؤساء الأميركيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم.

علما أن بايدن تحدث هاتفيا مع نتنياهو أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، أحدثها مساء أول أمس الأحد.

פרסום ראשון | בכירים אמריקנים לרה"מ @netanyahu: מוטב שלא תגיע לביקור מדיני בוושינגטון בתקופה הזאת, הסיבה – הנשיא ביידן לא יחסוך ביקורת פומבית כלפי ממשלת ישראל במהלך הביקור • כתבנו המדיני @yanircozin הביא את הפרטים אצל @efitriger >> https://t.co/n1oJa7elwv pic.twitter.com/EWFdM6Yoxn — גלצ (@GLZRadio) March 21, 2023

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه "على خلفية عدم دعوة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه من الأفضل عدم القدوم إلى واشنطن في هذا الوقت".

ونصت الرسالة، وفق مسؤولين أميركيين لم تسمهم، على أنه "طالما استمرت تشريعات الإصلاح القانوني بوتيرتها الحالية، فلن يجنبك الرئيس بايدن الانتقاد العلني في البيت الأبيض".

وكان البيت الأبيض قال في بيان بعد اتصال بايدن بنتنياهو أول أمس الأحد، إن بايدن شدد "على إيمانه الراسخ بأن القيم الديمقراطية كانت سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويجب أن تظل كذلك".

وأضاف البيان أن الرئيس بايدن عرض تقديم الدعم للجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة.

ولم يعلق على الفور مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو البيت الأبيض على هذه الأنباء.