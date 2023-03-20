وفد أميركي يلتقي عقيلة صالح وحفتر لدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

أجرى وفد أميركي الإثنين مباحثات في بنغازي الليبية مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لدعم إجراء انتخابات تحل الأزمة السياسية في البلاد.

وترأست الوفد الأميركي باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وضم الوفد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة واشنطن لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

وأكد اللقاء ضرورة تهيئة كافة الظروف على الأرض من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن مجلس النواب الليبي تسمية 6 أعضاء ممثلين له في اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة المكلفة بإعداد قوانين انتخابية، في حين لم يعلن مجلس الدولة اختيار ممثليه في اللجنة.

ونص على تشكيل اللجنة التعديل (13) للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة في السابع من فبراير/شباط الماضي.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن في 27 فبراير/شباط الماضي مبادرة جديدة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها.

وتهدف الانتخابات إلى حل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.