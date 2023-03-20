لافتة شارع باللغة العربية في دوسلدورف تثير نقاشا عن تعريب ألمانيا واستفزاز المحافظين

أثارت لافتة شارع باللغة العربية بمدينة دوسلدورف الألمانية جدلا عبر المنصات، حيث تم وضع اللافتة للتعبير عن التنوع والاندماج الاجتماعي، في حين ادّعى ناشطون أن من شأنها تعزيز التطرف اليميني.

وتداول متفاعلون بشكل واسع في الفضاء الرقمي الألماني صورا للافتة التي حملت اسم "شارع إلر" بالعربية، وقد وُضعت يوم الخميس الماضي فوق لافتة باسم الشارع باللغة الألمانية، بالمدينة التي تُعتبر عاصمة ولاية شمال الراين-وستفاليا.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، وُضعت اللافتة ثنائية اللغة وفقا لقرار صادر عن مجلس الاندماج في المدينة، وهو المجلس الذي يمثل المهاجرين على مستوى البلديات ويسعى لاندماجهم بالمجتمع ومكافحة التمييز ضدهم.

شارع وتنوع

وأفادت مصادر ألمانية بأن منطقة "أوبيربيلك" التي يقع بها الشارع تضج بالأشخاص ذوي الأصول العربية، والمغربية بشكل خاص، وتتميز بالمطاعم والمقاهي والمتاجر ذات الطابع العربي والمغربي.

وأشار حزب الخُضر، وهو صاحب هذه المبادرة، إلى أن علامات الشوارع ثنائية اللغة في المدينة ترمز إلى تنوع المنطقة الاجتماعي وتعزز الاتصال بين سكان الحي والمجتمعات العربية، وهي علامة على التماسك.

وأكد أن علامات الشوارع ثنائية اللغة "تعزز الروابط الحيوية بين مجتمعات المهاجرين وأحياء المدينة"، وأضاف "نحن في دوسلدورف نعيش معا وليس جنبًا إلى جنب. نريد دائما تعزيز ذلك والتعبير عنه".

وقال سامي شرشيرة، عضو حزب الخضر والمتحدث باسم سياسة الاندماج في مجلس المدينة، إن اللافتات ثنائية اللغة تظهر تماهي الناس مع منطقتهم وتعزز تحمّلهم للمسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، قال عضو حزب الخُضر وممثل البلدية في المنطقة (3) من المدينة، ديتمار وولف "لقد عاش العديد من الأشخاص والعائلات والتجار من أصول مغربية ومغاربية في أوبيربيلك لعدة أجيال. إنه حي ملوّن ومتنوع. ساعد الناس الذين يعيشون هناك في بناء بلدنا، في المقابل إنهم يستحقون الاحترام والتمثيل".

جدير بالذكر أن هذه ليست اللافتة الأولى من مبادرة علامات الشوارع ثنائية اللغة، فقد تم تعليق لافتة باللغة اليابانية بشارع "إمرمان" في المدينة لوجود اليابانيين بشكل كبير فيه.

Ellerstraße in Düsseldorf/Oberbilk. Die Arabisierung Deutschlands schreitet voran. Deutsch ist die einzige Amtssprache in Deutschland. Weder Klingonisch noch Arabisch. pic.twitter.com/NgNE8tK9Pf — Ali Utlu (@AliCologne) March 18, 2023

ردود وتباين

وقوبلت تلك المبادرة بآراء وردود فعل متباينة، بين مرحب بها ومؤكد أنها تعزز الثقافة والهوية العربية في المكان، وآخرين ادعوا أنها تعزز التطرف اليميني ضد المسلمين، وسط أصوات معارضة.

ووصف الصحفي الألماني طارق باي اللافتة العربية بأنها "خطوة كبيرة لتعزيز الثقافة"، وتابع "جاء أول عمال زائرين من المغرب إلى دوسلدورف منذ 60 عاما. بعد 3 أجيال، لا يمكن الحديث عنهم كضيوف، هم الآن حياة الحي".

Die Ellerstraße in Düsseldorf hat nun ein arabisches Straßenschild. Und das ist ein großer Schritt für die Kultur. Vor 60 Jahren kamen die ersten Gastarbeiter aus Marokko nach Düsseldorf. Drei Generationen später kann von Gästen keine Rede sein. Sie sind das Leben des Viertels. pic.twitter.com/0IVqflL4s3 — Tarek Baé (@Tarek_Bae) March 16, 2023

وأضاف، مشيدا بالخطوة "إن توسيع الأفق يعد قرارا رائدا بالنسبة لألمانيا، لأن الانفتاح الثقافي يستحق أن يُذكر".

من جانبها، كتبت منصة "حقيقة الإسلام" الألمانية المدافعة عن المسلمين "حتى وإن كانت نوايا مدينة دوسلدورف حسنة، نحن لسنا بحاجة إلى لافتات شوارع عربية، الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في إثارة الفزع في الأوساط اليمينية المحافظة. نحن بحاجة إلى قبول سياسي شامل لقيمنا وهويتنا كمسلمين".

Auch wenn es von der Stadt Düsseldorf nett gemeint ist: Wir benötigen keine arabischen Straßenschilder, auf die dann die rechts-konservative Bubble ausrastet, sondern vielmehr bedarf es einer umfassenden politischen Akzeptanz unserer Werte und Identität als Muslime. pic.twitter.com/Q7ThlGVWaC — Realität Islam (@islam_realitaet) March 18, 2023

أما السياسي الألماني من الحزب الديمقراطي الحر، غيرهارد بابكيه، فاستنكر وجود لافتة عربية في حيّ ألماني، وقال إنها "تعبير عن التخلي الثقافي عن الذات".

In #Düsseldorf wird die #Ellerstraße jetzt auch auf Straßenschildern in arabischer Schrift gekennzeichnet! Ein Ratsmitglied der Grünen spricht laut Deutschlandfunk vom „symbolischen Ausdruck gesellschaftlicher Inklusion". Es ist wohl eher Ausdruck kultureller Selbstpreisgabe! — Gerhard Papke (@PapkeGerhard) March 17, 2023

ورأى الناشط الألماني علي أوتلو أن تلك المبادرة ما هي إلا "عملية تعريب لألمانيا"، وقال "اللغة الألمانية هي اللغة الرسمية الوحيدة في ألمانيا. لا الكلينغون (لغة مصطنعة) ولا العربية".