عقب عملية حوارة.. قوات الاحتلال تفرض إغلاقا على المحال التجارية وتدفع بتعزيزات إضافية جنوبي نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المحال التجارية في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.

وذكرت "وفا" أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية من قواته، وأبقى على بعض النقاط كثكنات عسكرية، مؤكدة أن حاجز حوارة يشهد أزمة خانقة في كلا الاتجاهين جراء تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم في جنوب نابلس قررت تعطيل المدارس في بلدتي حوارة ومادما وتحويل الدوام إلى إلكتروني، عقب أحداث شهدتها البلدة.

وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار ببلدة حوارة واعتقال منفذ الهجوم، مشيرا إلى أن إصابة أحدهما خطرة.

وجاءت العملية في الوقت الذي التقى فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في شرم الشيخ المصرية لإجراء محادثات تهدف إلى تهدئة العنف المتصاعد.

ويوم 26 فبراير/شباط الماضي شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام توترا متصاعدا، أدى إلى استشهاد 89 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا، وسيدة وأسير في سجون الاحتلال، إضافة إلى مقتل 14 إسرائيليا.