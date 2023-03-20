شمل المئات من الجانبين.. توقيع اتفاق تبادل للأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا

أفادت مصادر يمنية لقناة الجزيرة بتوقيع اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة وجماعة أنصار الله الحوثيين، بعد جولات عديدة من المفاوضات الجارية حاليا في جنيف السويسرية.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق شمل 706 من الحوثيين مقابل 181 من أسرى الحكومة.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن المفاوضات تتجه نحو التوصل لصفقة إنسانية يتحرر بموجبها 700 أسير، بينهم نساء ومدنيون، مقابل الإفراج عن 15 سعوديا من أسرى الحرب و3 سودانيين وآخرين.

وأواخر مارس/آذار 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بدعم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قُتل عام 2017 في مواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وقد تصاعد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.