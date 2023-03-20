توقعات بقرب إعلان النتائج.. استمرار مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا

تتواصل مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية أممية في سويسرا، مع توقعات بقرب الإعلان عن النتائج.

وقال مصدر حكومي إن تقدما مهما حصل في المفاوضات بعد تثبيت بعض الأسماء في قوائم التبادل، مشيرا إلى أجواء إيجابية تسود المفاوضات.

وكشف عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، ولو بشكل جزئي، قبيل شهر رمضان.

من جهة أخرى، أوضح مصدر من جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن النتائج النهائية للمفاوضات ستعلن اليوم الاثنين.

وكان مسؤول يمني كشف -لوكالة الأناضول، قبل نحو أسبوع- عن تبادل الحكومة الشرعية مع جماعة الحوثي قوائم تضم 200 أسير لدى الجانبين، خلال المشاورات المنعقدة في سويسرا برعاية أممية.

وقد شهدت مشاورات سويسرا حتى الآن -وفق المسؤول اليمني- تبادل قائمة تشمل 100 أسير يتبعون الحكومة، و100 آخرين يتبعون جماعة الحوثي.

وأواخر مارس/آذار 2022، وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قُتل عام 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وقد ازداد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.