التسلسل الزمني لوجود القوات الأميركية في العراق منذ عام 2003

تراجع عدد القوات الأميركية في العراق منذ بداية الغزو في 2003، من نحو 130 ألفا، وبقي متذبذبا بين 100 ألف و150 ألفا، إلا أنه عاد للارتفاع إلى نحو 170 ألفا مع اشتداد العنف في 2007.

ومع نهاية 2011 أنهت الولايات المتحدة غزوها للعراق في عهد الرئيس باراك أوباما، وسحبت قواتها من البلاد، باستثناء عدد قليل من المستشارين العسكريين.

إلا أنه مع اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لأجزاء واسعة من البلاد في عام 2014، ضاعفت واشنطن قواتها لتبلغ أكثر من 5 آلاف عنصر، قبل أن تخفضها مجددا إلى 3 آلاف في عام 2021، ثم إلى نحو 2500 في العام الجاري، تحت ضغط البرلمان العراقي.

قوات الغزو الأميركي للعراق: 19 مارس/آذار 2003

130 ألف جندي أميركي (انطلقوا من الكويت)

46 ألف جندي بريطاني

ألفا جندي أسترالي

194 جنديا بولنديا

المجموع: 178 ألفا و194 جنديا غربيا

26 يوما مدة العمليات العسكرية

سبب الغزو: مزاعم بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل ثبت زيفها

عدد القوات الأميركية من 2004 إلى 2010

بين 100ألف إلى 150 ألف جندي أميركي، باستثناء عام 2007.

عدد القوات البريطانية بين 2003 و2009

بين 41 ألفا إلى 46 ألف جندي بريطاني.

عام 2007:

الإعلان عن نشر نحو 30 ألف جندي أميركي إضافي في العراق لمواجهة ارتفاع معدلات العنف، ليصل عددهم الإجمالي إلى نحو 170 ألف عنصر.

سبتمبر/أيلول 2007: الرئيس الأميركي جورج بوش يتراجع عن خطة لسحب 30 ألف جندي.

10 مايو/أيار 2007: وقع 144 نائبا عراقيا على مرسوم يطالب بوضع إطار زمني لانسحاب الجيش الأميركي.

الثالث من يونيو/حزيران 2007: البرلمان العراقي يصوّت على مطالبة الحكومة بالتشاور معه قبل تقديم طلب مهلة إضافية لوصاية مجلس الأمن الدولي على عمليات التحالف في البلاد.

18 ديسمبر/كانون الأول 2007: تجديد وصاية مجلس الأمن دون موافقة البرلمان العراقي.

نوفمبر/تشرين الثاني 2008:

العراق يبرم مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الإستراتيجي، التي تنص على انسحاب آخر جندي أميركي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011.

19 أغسطس/آب 2010:

اكتمال انسحاب 90 ألف جندي أميركي، ونحو 50 ألف جندي أميركي بقوا في العراق.

15 ديسمبر/كانون الأول 2011:

القوات الأميركية تنسحب من العراق.

عام 2014:

زيادة القوات الأميركية إلى أكثر من 5 آلاف جندي، بالإضافة إلى 2500 من قوات التحالف بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.

عام 2020:

البرلمان العراقي يطلب في الخامس من يناير/كانون الثاني من الحكومة إنهاء وجود أي قوات أجنبية في العراق، بما فيها الأميركية، بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية ببغداد.

هجمات متبادلة بين قوات الحشد الشعبي والقوات الأميركية في العراق.

9 سبتمبر/أيلول 2020:

واشنطن تعلن تخفيض قواتها من 5 آلاف و200 عنصر إلى 3 آلاف عنصر.

عام 2021:

3 آلاف عسكري أميركي، موزعون على قاعدتي عين الأسد (محافظة الأنبار غربي البلاد)، وحرير (محافظة أربيل في كردستان العراق)، بعد إغلاق نحو 7 قواعد عسكرية.

عام 2023:

نحو 2500 جندي أميركي وألف جندي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.