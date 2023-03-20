الأطراف السودانية تتفق على تشكيل حكومة مدنية انتقالية في 11 أبريل

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف -في مؤتمر صحفي- أن أطراف الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف يوسف أن الأطراف اتفقت على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد من 11 شخصا، تضم 9 من أعضاء الجماعات المدنية وواحدا من الجيش وآخر من قوات الدعم السريع، ويكون 40% من أعضاء اللجنة من النساء.

كما قال إن الأطراف اتفقوا أيضا على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من أبريل/نيسان القادم، وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية (الحكومة الجديدة) في 11 من الشهر نفسه.

وأردف أن الاجتماع أمهل اللجنة حتى 27 مارس/آذار الجاري لإكمال الصياغة النهائية للاتفاق السياسي النهائي.

وأكد المتحدث باسم العملية السياسية أن الاجتماع تم مساء الأحد بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والميسرين الدوليين، وأقروا تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي، ولجنة الاتصال بالقوى الرافضة للاتفاق الإطاري.

وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على الاتفاق الإطاري المبرم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.

وتهدف العملية السياسية الجارية في السودان إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.