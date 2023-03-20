مداهمات متواصلة.. الشرطة الباكستانية تعتقل العشرات من مؤيدي عمران خان

قالت شرطة العاصمة الباكستانية إسلام آباد إنها ألقت القبض على 198 من متظاهري حزب إنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم الحرق العمد والتخريب والاعتداء على الشرطة.

وقالت الشرطة في تغريدات على تويتر إن فرقها تواصل مداهماتها لاعتقال المزيد من المتهمين، وأضافت الشرطة أن 58 من أفرادها أصيبوا بجروح نتيجة رشقهم بالحجارة.

وكانت مواجهات اندلعت في محيط المجمع القضائي بالعاصمة إسلام آباد بين الشرطة ومتظاهرين من حزب إنصاف مع وصول رئيس الحزب عمران خان إلى المحكمة السبت الماضي، للنظر في تهمة موجهة له تتعلق ببيعه هدايا ثمينة إبان توليه منصبه.

واتهم عمران خان حكومة بلاده بوضع مخطط لاغتياله أو نقله للسجن، وقال -في كلمة متلفزة- إن الحكومة كانت تسعى لتنفيذ المخطط أثناء انتقاله من لاهور إلى العاصمة إسلام آباد.

وعلى مدار ساعات، دارت اشتباكات بين أنصار خان والشرطة خارج محكمة كان من المقرر أن يمثل أمامها رئيس الوزراء السابق في قضية فساد.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات والغاز المسيل للدموع، بينما رشق أنصار خان قوات الشرطة بالحجارة، وأصيب أكثر من 50 ضابطا وأضرمت النيران في حاجز للشرطة وعدة سيارات ودراجات نارية.