الرئيس الصيني: نهتم بتطوير العلاقات مع روسيا لأننا جيران وشركاء إستراتيجيون
20/3/2023-|آخر تحديث: 20/3/202305:02 PM (مكة المكرمة)
الرئيس الروسي لنظيره الصيني: الدولة الصينية صارت أقوى تحت إدارتكم
الرئيس الروسي لنظيره الصيني: تلقينا باهتمام مبادرتكم لحل الوضع في أوكرانيا
الرئيس الروسي: الصينيون لديهم مواقف متوازنة فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية
الرئيس الصيني: نهتم بتطوير العلاقات مع روسيا لأننا جيران وشركاء استراتيجيون
الرئيس الروسي: روسيا منفتحة دائما على عملية التفاوض وتحترم الخطة الصينية بشأن أوكرانيا
الرئيس الصيني: الصين وروسيا لديهما أهداف متشابهة ونعمل على تطوير العلاقات بيننا
الرئيس الصيني: روسيا استطاعت تحقيق نجاح كبير في تطوير الدولة وشعبها يدعم رئيسه بقوة
الرئيس الصيني: يجب أن نعمل لتحقيق جميع الأهداف المتعلقة بالعدالة والمساواة في العالم
المصدر : الجزيرة + وكالات