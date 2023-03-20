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الرئيس الصيني: نهتم بتطوير العلاقات مع روسيا لأننا جيران وشركاء إستراتيجيون

20/3/2023-|آخر تحديث: 20/3/202305:02 PM (مكة المكرمة)

الرئيس الروسي لنظيره الصيني: الدولة الصينية صارت أقوى تحت إدارتكم

 

الرئيس الروسي لنظيره الصيني: تلقينا باهتمام مبادرتكم لحل الوضع في أوكرانيا

 

الرئيس الروسي: الصينيون لديهم مواقف متوازنة فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية

 

الرئيس الصيني: نهتم بتطوير العلاقات مع روسيا لأننا جيران وشركاء استراتيجيون

 

الرئيس الروسي: روسيا منفتحة دائما على عملية التفاوض وتحترم الخطة الصينية بشأن أوكرانيا

 

الرئيس الصيني: الصين وروسيا لديهما أهداف متشابهة ونعمل على تطوير العلاقات بيننا

 

الرئيس الصيني: روسيا استطاعت تحقيق نجاح كبير في تطوير الدولة وشعبها يدعم رئيسه بقوة

 

الرئيس الصيني: يجب أن نعمل لتحقيق جميع الأهداف المتعلقة بالعدالة والمساواة في العالم

المصدر : الجزيرة + وكالات