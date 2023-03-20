قد تفضي إلى وصول أعضاء مستقلّين.. انطلاق فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية بكازاخستان

أغلقت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها مساء الأحد، وبدأ فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد، التي قد تفضي إلى وصول أعضاء مستقلّين إلى البرلمان.

وبلغت نسبة التصويت 54.19% من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 12 مليونا، وفق هيئة الانتخابات. وحسب استطلاعات بثّها التلفزيون الرسمي، تصدّر الحزب الحاكم "أمانات" النتائج مع 53% من الأصوات، مع توقع دخول 5 إلى 6 أحزاب جديدة إلى البرلمان، مقابل 3 حاليا.

وفي سابقة منذ عام 2004، يمكن لمستقلين الترشح في هذه الانتخابات، إضافة إلى تخصيص حصة 30% للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأنعشت هذه التغييرات إلى حدّ ما المشهد السياسي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة المتاخمة لروسيا والصين، والتي شهدت أحداث شغب دامية في يناير/كانون الثاني 2022.

وكانت تلك المظاهرات التي نظّمت احتجاجا على غلاء المعيشة قد أجّجت التوترات في البلاد وواجهتها السلطة بحملة قمع أوقعت 238 قتيلا وفق حصيلة رسمية.