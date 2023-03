إثر منع حفلاته لدعم الفلسطينيين.. مغني روك بريطاني يعتزم إقامة دعوى قضائية بألمانيا

أعلن مغني الروك الإنجليزي والمعروف بدعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، روجر ووترز، عزمه السير في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة بلديتي فرانكفورت وميونخ الألمانيتين بعد قرار منعه من إقامة حفلاته بسبب مواقفه وبدعوى "معاداة السامية".

وأرفق ووترز مؤسس الفرقة التي تحمل اسمه، على حسابه بموقع تويتر بيانا قال فيه إن محاميه يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إقامة حفلاته الموسيقية في فرانكفورت وميونخ في شهر مايو/أيار المقبل كما هو مخطط له.

وقال ووترز "بموجب القانون الألماني، يجب أن تسود حقوق الإنسان وحرية التعبير لجميع الشعوب، ولهذا السبب أتخذ هذا الموقف لضمان عدم منعي من قبل الأقلية من الأداء في فرانكفورت وميونخ".

وأضاف "أتخذ هذه الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بمناشدة القانون لحمايتي من الإجراءات غير الدستورية لسلطتين يبدو أنهما تعتمدان على الاتهام الكاذب الذي تم توجيهه ضدي، وهو أنني معاد للسامية".

وأكد المغني البريطاني أن مواقفه مناهضة لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية ولا تتعلق بمعاداة السامية، وتابع "أنا واثق أن الحقيقة والقانون سيسودان، وأن هذه السلطات لن تنجح في إنكار أي من حقوق الإنسان الأساسية لي".

كانت بلدية فرانكفورت قد أصدرت في 24 فبراير/شباط الماضي بيانا، أفادت فيه بموافقة قاضي الصلح على طلب من مجلس المدينة وحكومة ولاية هيسن بإلغاء حفل ووترز المقرر إقامته بتاريخ 28 مايو/أيار المقبل.

وذكر بيان المدينة أن الإلغاء جاء بسبب "السلوك المناهض لإسرائيل باستمرار" من قبل المغني، وأطلقت على ووترز وصف "أكثر المعادين للسامية شهرة عبر العالم".

وأضاف، أن دعوات ووترز المتكررة للفنانين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ومقارنته إياه بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ما هي إلا "أشكال لمعاداة السامية".

ومطلع شهر مارس/آذار الجاري، قدم ائتلاف مكون من عدد من الأحزاب السياسية الألمانية في مجلس مدينة ميونخ طلبا لإلغاء حفل "ووترز" في المدينة والمقرر إقامته في 21 مايو/أيار المقبل.

وفي مايو/أيار 2021، وقّع عدد كبير من الموسيقيين والفنانين العالميين كان من بينهم روجر ووترز رسالة مفتوحة دعوا فيها إلى مقاطعة إسرائيل ثقافيا ودعم القضية الفلسطينية.

A note from Roger.

It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi

— Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021