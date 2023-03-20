أردوغان قدّم رقما عن الخسائر.. انطلاق مؤتمر دولي لدعم تركيا وسوريا بعد الزلزال

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن تقديم دعم مالي لتركيا وسوريا، لمساعدتهما في معالجة الخسائر الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضربهما في فبراير/شباط الماضي.

وجاءت تصريحات فون دير لاين خلال افتتاح مؤتمر دولي في بروكسل لحشد الدعم لتركيا وسوريا، وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصص مليار يورو (1.07 مليار دولار) لإعادة الإعمار في تركيا بعد الزلزال.

وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد سيقدم أيضا مساعدات إنسانية لسوريا المجاورة بقيمة 108 ملايين يورو (115 مليون دولار).

وأودى الزلزال بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وفقا لآخر تقرير رسمي، و6 آلاف في سوريا.

وقالت فون دير لاين إن هذا الزلزال أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها المنطقة منذ سنوات، مضيفة في بداية المؤتمر أن "الملايين مشردون حاليا ويعيشون في خيام مع استمرار الشتاء".

وتابعت "نحتاج إلى التحرك من أجل إعادة الإعمار، يتعين إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات بأعلى معايير السلامة الخاصة بمواجهة الزلازل، يجب إعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من البنية التحتية الأساسية، تحتاج الخدمات العامة والشركات إلى رأس مال لتبدأ من جديد وليتسنى للأفراد كسب قوتهم".





عبء مالي

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إجمالي العبء المالي لكارثة الزلزال" في تركيا بنحو 103.6 مليارات دولار، وقال إن ذلك يعادل ما يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد في 2023.

من جانبه، قدّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الاثنين- خسائر بلاده جراء الزلزال المدمر بحوالي 104 مليارات دولار.

وقال أردوغان في مداخلة عبر الفيديو -خلال مؤتمر المانحين في بروكسل- "من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها مهما كان وضعها الاقتصادي".