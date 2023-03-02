مودي لمجموعة العشرين: الحوكمة العالمية أخفقت

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي إن المؤسسات متعددة الأطراف أخفقت في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم.

وذكر مودي أن "تجربة السنوات القليلة الماضية -الأزمة المالية والتغير المناخي والجائحة والإرهاب والحروب- تظهر بوضوح أن الحوكمة العالمية قد أخفقت".

وناشد رئيس الوزراء الهندي المجتمعين أن يبذلوا كل ما في وسعهم لإنجاح هذه المناسبة، رغم اعترافه ضمنيا بالانقسامات العميقة التي تباعد بينهم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال "لا ينبغي أن نسمح للقضايا التي لا يمكننا حلها معا بأن تعرقل مسار تلك التي يمكننا حلها".

وتجد الهند نفسها في موقف دقيق، فمن جهة هي تشاطر الغرب مخاوفه بشأن الصين، ومن جهة ثانية هي مشترٍ رئيسي للأسلحة الروسية كما أنها زادت من وارداتها من النفط الروسي.

ولم تصدر عن الهند إدانة للحرب الروسية في أوكرانيا كما كانت تأمل الدول الغربية، واكتفى مودي بأن قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي إن "هذا ليس وقت حرب".