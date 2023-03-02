موسكو تضع "إستراتيجية جديدة" تشمل السلاح النووي وكييف تعلن "هزيمة رعب الشتاء"

قالت مجلة تابعة لوزارة الدفاع الروسية إن موسكو تضع إستراتيجية من نوع جديد تشمل استخدام الأسلحة النووية لحماية البلاد من عدوان أميركي محتمل، في وقت تستمر فيه المعارك الضارية شرقي أوكرانيا، حيث نفت قوات كييف اتخاذ قرار بالانسحاب من باخموت.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن مقالا نشر في مجلة "فوينايا مايسل" (الفكر العسكري) التابعة لوزارة الدفاع، خلص إلى أن واشنطن تخشى فقدان هيمنتها على العالم، ولذلك أعدت "على ما يبدو" خططا لضرب روسيا لتحييدها.

وأضافت أنه ردا على ذلك يعكف الخبراء الروس بنشاط على "تطوير شكل واعد من الاستخدام الإستراتيجي للقوات المسلحة الروسية: عملية لقوات الردع الإستراتيجي".

وذكرت أن هذا "يقتضي استخدام الأسلحة الإستراتيجية الهجومية والدفاعية الحديثة، والأسلحة النووية وغير النووية، مع الأخذ في الحسبان أحدث التقنيات العسكرية".

وأشار المقال إلى أنه يتعين على موسكو أن تبيّن للولايات المتحدة أنها لا تستطيع شل نظام الصواريخ النووية الروسي، وأنها لن تكون قادرة على صد ضربة انتقامية.

ويعد المقال أحدث حلقة في سلسلة من التصريحات والمنشورات للساسة والمعلقين الروس في هذا الجانب منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ يؤكدون أن موسكو ستكون مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية الضخمة إذا لزم الأمر.





معركة باخموت

في غضون ذلك، يستمر القتال على أشده حول مدينة باخموت الإستراتيجية في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بعدما قطعت القوات الروسية 3 من الطرق الأربع التي تسمح بإيصال الإمدادات إلى المدينة. ونفى المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- أن يكون هناك انسحاب أوكراني من باخموت في الوقت الراهن.

وقال إن أي انسحاب محتمل "سيعتمد على الوضع العملياتي. حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار".

وتقاتل القوات الروسية منذ نحو 7 أشهر للسيطرة على مدينة باخموت، في أطول معركة منذ بدء حربها في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022.

وترى روسيا أن الاستيلاء على باخموت سيمهد لها الطريق لبسط سيطرتها على ما تبقى من مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وهو من بين الأهداف الرئيسية للحرب.

وأفادت وكالة رويترز بأن القوات الأوكرانية تمسكت بمواقعها في باخموت صباح اليوم الخميس مع استمرار الهجمات الروسية.

من جهته، قال المحلل العسكري الأوكراني أوليغ جدانوف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "هناك خطرا بوقوع حاميتنا في باخموت تحت طوق (روسي)"، ورأى أن الموقف "حرج".

وذكر جدانوف أن القوات الروسية تحاول قطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في باخموت، وإيقاف أي حركة عليها.

وكان ألكسندر رودنيانسكي، وهو مستشار اقتصادي للرئيس الأوكراني، قد صرح في حديث لشبكة "سي إن إن" (CNN) بأن جيش بلاده قد ينسحب من باخموت إستراتيجيا ولن يضحي بأفراده "من أجل لا شيء".





نهاية الشتاء

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أمس الأربعاء إن بلاده "تجاوزت أصعب شتاء في تاريخها" بعد قصف روسي مكثف لمنشآت البنية التحتية في أنحاء أوكرانيا.

وقال كوليبا "كان الجو باردا ومظلما، لكننا لم نرضخ"، مضيفا أن "أوكرانيا هزمت رعب الشتاء".

ورأى أن الاتحاد الأوروبي "كسب أيضا" لأنه "لم يتجمد من دون الغاز الروسي" الخاضع للعقوبات.

وقال وزير الخارجية الأوكراني "وقف شركاؤنا إلى جانبنا وقدموا لنا يد العون"، وأضاف "ما زال الطريق نحو النصر النهائي طويلا، لكننا نعرف بالفعل كيف ننتصر".

أما الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني أوليكسيتش دانيلوف فتمنى للمواطنين "أول يوم سعيد في الربيع الأوكراني"، وتساءل "إذن، هل تمكنوا من تجميدنا؟".