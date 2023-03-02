رئيس حزب يميني فرنسي يدعو إلى مواجهة الحضارات الأخرى بزيادة عدد المواليد

علق نشطاء فرنسيون على التصريحات الأخيرة التي أطلقها، الأربعاء، رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا، الذي دعا إلى تشجيع الولادات في البلاد، حيث اعتبر بعضهم أن هذه التصريحات تشي بعنصريته.

وقال بارديلا، لدى نزوله ضيفا على "راديو فرانس إنتر"، إن الجدل الأكبر هذه الأيام هو ديمغرافي بالدرجة الأولى، خصوصا أن البشرية على كوكب الأرض تجاوزت 8 مليارات.

.@J_Bardella : "Si nous ne créons pas les conditions pour la natalité dans notre pays, d'autres le feront à notre place." #le7930inter pic.twitter.com/RNwUOOVaoZ — France Inter (@franceinter) March 1, 2023

وأضاف أن المشكل الوحيد هو إذا لم تطور فرنسا إستراتيجية خاصة من أجل رفع عدد المواليد ستقوم حضارات أخرى بفعل ذلك بدلا منها، كآسيا التي بلغت 4 مليارات وأفريقيا التي سيبلغ عدد سكانها 500 مليون في آفاق 2050.

وذكرت الناشطة البيئية، بنديكت مونفيل، عبر حسابها على تويتر أن بارديلا يمثل الوجه الفرنسي للسيطرة البيضاء، ويكرر المقترحات العنصرية في الثلاثينيات دون أي خجل.

Le visage français du suprémacisme blanc. Ce monsieur est dangereux, il réitère les propositions racistes des années 30 sans aucune vergogne. Il faut sauver la race dit-il en substance. Nous luttons et continuerons de lutter contre vous et votre idéologie de guerre et de mort https://t.co/mppJ3rJ0vy — Bénédicte Monville 🌻 (@BenMonville) March 2, 2023

وكتب الناشط رينو تاريليت، عبر حسابه في تويتر، "عنصرية خالصة هادئة، بلا حرج. هؤلاء النازيون لا يتغيرون".

Aucune politique nataliste n’a JAMAIS démontré son efficacité, @j_bardella.Les couples ne font pas d’enfants parce que l’extrême droite française l’a décidé. Non seulement ça ne marchera pas, mais personne ne le fera « à notre place » Discours rétrograde et xénophobe @franceinter https://t.co/EVuKXsLSOn — Alain (@alain_terieur75) March 1, 2023

تجدر الإشارة إلى أن معدل المواليد الجدد في فرنسا بلغ سنة 2019 حسب الأرقام الرسمية 11%.