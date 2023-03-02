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رئيس حزب يميني فرنسي يدعو إلى مواجهة الحضارات الأخرى بزيادة عدد المواليد

Jordan Bardella, President of the National Front Party
جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا (وكالة الأناضول)
2/3/2023-|آخر تحديث: 2/3/202311:57 PM (مكة المكرمة)

علق نشطاء فرنسيون على التصريحات الأخيرة التي أطلقها، الأربعاء، رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا، الذي دعا إلى تشجيع الولادات في البلاد، حيث اعتبر بعضهم أن هذه التصريحات تشي بعنصريته.

وقال بارديلا، لدى نزوله ضيفا على "راديو فرانس إنتر"، إن الجدل الأكبر هذه الأيام هو ديمغرافي بالدرجة الأولى، خصوصا أن البشرية على كوكب الأرض تجاوزت 8 مليارات.

وأضاف أن المشكل الوحيد هو إذا لم تطور فرنسا إستراتيجية خاصة من أجل رفع عدد المواليد ستقوم حضارات أخرى بفعل ذلك بدلا منها، كآسيا التي بلغت 4 مليارات وأفريقيا التي سيبلغ عدد سكانها 500 مليون في آفاق 2050.

وذكرت الناشطة البيئية، بنديكت مونفيل، عبر حسابها على تويتر أن بارديلا يمثل الوجه الفرنسي للسيطرة البيضاء، ويكرر المقترحات العنصرية في الثلاثينيات دون أي خجل.

وكتب الناشط رينو تاريليت، عبر حسابه في تويتر، "عنصرية خالصة هادئة، بلا حرج. هؤلاء النازيون لا يتغيرون".

تجدر الإشارة إلى أن معدل المواليد الجدد في فرنسا بلغ سنة 2019 حسب الأرقام الرسمية 11%.

المصدر : وكالة سند