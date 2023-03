رئيس حزب يميني فرنسي يدعو إلى مواجهة الحضارات الأخرى بزيادة عدد المواليد

علق نشطاء فرنسيون على التصريحات الأخيرة التي أطلقها، الأربعاء، رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا، الذي دعا إلى تشجيع الولادات في البلاد، حيث اعتبر بعضهم أن هذه التصريحات تشي بعنصريته.

وقال بارديلا، لدى نزوله ضيفا على "راديو فرانس إنتر"، إن الجدل الأكبر هذه الأيام هو ديمغرافي بالدرجة الأولى، خصوصا أن البشرية على كوكب الأرض تجاوزت 8 مليارات.

وأضاف أن المشكل الوحيد هو إذا لم تطور فرنسا إستراتيجية خاصة من أجل رفع عدد المواليد ستقوم حضارات أخرى بفعل ذلك بدلا منها، كآسيا التي بلغت 4 مليارات وأفريقيا التي سيبلغ عدد سكانها 500 مليون في آفاق 2050.

وذكرت الناشطة البيئية، بنديكت مونفيل، عبر حسابها على تويتر أن بارديلا يمثل الوجه الفرنسي للسيطرة البيضاء، ويكرر المقترحات العنصرية في الثلاثينيات دون أي خجل.

Le visage français du suprémacisme blanc. Ce monsieur est dangereux, il réitère les propositions racistes des années 30 sans aucune vergogne. Il faut sauver la race dit-il en substance. Nous luttons et continuerons de lutter contre vous et votre idéologie de guerre et de mort https://t.co/mppJ3rJ0vy

— Bénédicte Monville 🌻 (@BenMonville) March 2, 2023