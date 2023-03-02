اتهم أوكرانيين بالتسلل إليها واحتجاز رهائن.. الأمن الروسي يعلن العثور على مواد متفجرة في بريانسك

قال جهاز الأمن الروسي إنه عثر على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك الحدودية غربي روسيا، متهما مجموعة من "المخربين الأوكرانيين" بزرعها بعد التسلل إلى المنطقة.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في بيان اليوم الخميس، إنه فتش منطقة بريانسك بالكامل، وعثر على متفجرات من مختلف الأنواع، وجاء في البيان أن الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك يخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية الروسية.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بقوله إن "المخربين الأوكرانيين" أطلقوا النار على المدنيين؛ فيما وصفه بأنه "عمل إرهابي" بالقرب من الحدود الروسية مع أوكرانيا.

وعمن وصفهم بالنازيين الجدد والإرهابيين، قال بوتين إنهم "ارتكبوا عملا إرهابيا آخر، وجريمة أخرى، حيث دخلوا المنطقة الحدودية وفتحوا النار على المدنيين".

وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز قد أعلن قيام مجموعة أوكرانية بالتسلل إلى منطقة كليموفسك في مقاطعة بريانسك، على الحدود الروسية الأوكرانية، حيث نفذت "عمليات إجرامية وإرهابية في المنطقة".

وقال الحاكم، في قناته على تطبيق تليغرام، "تسللت مجموعة تخريبية من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

احتجاز رهائن

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مجموعة من "المخربين" الأوكرانيين تسللت إلى منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، واحتجزت عددا من المدنيين رهائن في متجر في أحد القرى، قبل أن تعيد قوات الأمن الروسي فرض السيطرة والأمن إلى المنطقة.

وسبق أن أعلن جهاز أمن الدولة الروسي أن قوات بلاده اشتبكت مع "مجموعة تخريبية" أوكرانية تسللت إلى الأراضي الروسية ودخلت مقاطعة بريانسك، وقد ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددهم نحو 50 مسلحا.

وقالت تقارير صحفية روسية إن المجموعة تحتجز أكثر من 100 شخص رهائن داخل منازل في بريانسك، كما تحدثت عن احتجاز عدد من الرهائن داخل متجر في قرية ليوبيتشاني في المقاطعة.





نفي أوكراني

في المقابل، نفى الجانب الأوكراني تسلل مسلحين إلى الأراضي الروسية، واتهم موسكو بالوقوف وراء هذه الأحداث.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن "قصة مجموعة التخريب في روسيا استفزاز متعمد هدفه تخويف موسكو لشعبها".

وكذلك نفت الإدارة العسكرية في أوديسا بجنوب غربي أوكرانيا تسلل قوات أوكرانية إلى بريانسك، وقالت إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية ربما تكون هي التي احتجزت الرهائن.