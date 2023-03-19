وزير خارجية إيران: تعزيز علاقاتنا مع السعودية سيكون لصالح أمن المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن تعزيز العلاقات بين الرياض وطهران سيكون لصالح البلدين وأمن المنطقة واستقرارها، ويأتي تصريح الوزير الإيراني بعد أكثر من أسبوع على إعلان الرياض وطهران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني -في مؤتمر صحفي بطهران- أن المحادثات متواصلة بين البلدين لعقد لقاء قريب على مستوى وزراء الخارجية، مشيرا إلى وجود 3 أماكن مقترحة لاستضافة اللقاء بينه وبين نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأشار عبد اللهيان إلى أن بلاده اتفقت مع الرياض على عودة العلاقة بينهما إلى حالتها الطبيعية، وقال إن إيران تبادلت مع السعودية رسائل عبر السفارة السويسرية، لعقد لقاء ثنائي وتطبيق اتفاق بكين المبرم في العاشر من الشهر الحالي.

ووفقا للوزير الإيراني، فإن ثمة اتفاقا بين طهران والرياض على زيارة وفود فنية لتفقد سفارتي البلدين تحضيرا لإعادة فتحهما.

اتفاق بكين

وجاء اتفاق بكين عقب استضافة العاصمة الصينية -في الفترة من السادس إلى العاشر من مارس/آذار الجاري- مباحثات سعودية إيرانية "استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبالاتفاق مع قيادتي المملكة والجمهورية الإيرانية ورغبة كل منهما في حل الخلافات"، وفق البيان الثلاثي لبكين والرياض وطهران.

وفي سياق متصل، قال المساعد السياسي للرئيس الإيراني إن الرئيس إبراهيم رئيسي يرحب بدعوة تلقاها من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال -في تصريحات صحفية الاثنين الماضي- إن الوصول إلى اتفاق بين الرياض وطهران يفضي إلى استئناف العلاقات السياسية لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين.

وأضاف الوزير بن فرحان أنه يتطلع إلى لقاء وزير خارجية إيران قريبا بناء على ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا أنه سيتم العمل على استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال الشهرين المقبلين.