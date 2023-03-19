مستوطنان يقتحمان كنيسة الجثمانية في القدس والخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية

اقتحم مستوطنان كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، وحاولا تخريب محتوياتها، وقد نددت الخارجية الفلسطينية بهذا الاعتداء وطالبت بتدخل دولي وأميركي لوقف "تغول الاحتلال وغلاة المستوطنين".

وقالت محافظة المدينة المقدسة في بيان إن اثنين من المستوطنين حاولا "الاعتداء على قبر السيدة مريم البتول في كنيسة الجثمانية في القدس".

وأضافت أن مواطنا فلسطينيا تصدى لهما "وتم إلقاء القبض على أحدهما (من قبل الشرطة الإسرائيلية) ولاذ الآخر بالفرار".

تغطية صحفية: فلسطينيون يتصدون لمحاولة مستوطنين الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة. pic.twitter.com/YLgHKsLPmc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 19, 2023

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، فإن هذا خامس اعتداء على أماكن عبادة مسيحية في القدس من قبل مستوطنين متطرفين، منذ بداية العام الجاري.

من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تدين "بأشد العبارات محاولات عدد من عناصر المستوطنين الإرهابية الاعتداء على قبر السيدة مريم البتول في كنيسة الجثمانية".

تغطية صحفية: "من محيط كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة حيث حاول اثنان من المستوطنين الاعتداء على قبر السيدة مريم البتول فيما نصدّى لهما المقدسي حمزة عجاج". pic.twitter.com/TDefk9fJak — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 19, 2023

ورأت أن "تكرار ومواصلة هذه الاعتداءات جرائم تندرج في إطار الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل "دولي وأميركي فاعل لوقف تغول الاحتلال وغلاة المستوطنين المتطرفين على شعبنا عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص" كما دعت الوزارة الأمم المتحدة إلى "تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".