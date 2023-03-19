عاجل| رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: أسماء كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد

رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: أسماء كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد

مطالب السنة العرب ليست مستحيلة بل هي استحقاق كان يفترض إنجازه من سنوات

سنصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة

لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية في العراق والأصدقاء بواشنطن يتفهمون هذا الأمر

نرفض أي اعتداء على أي دولة جارة من الأراضي العراقية

العلاقة بين إيران وأمريكا وبعض دول الخليج يجب ألا تنعكس داخل العراق