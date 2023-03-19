صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل

قال مراسل الجزيرة إن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة، في حين لم تعلن بعد أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن العملية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان- أنه تم تفعيل صافرات إنذار في مستوطنة ناحال عوز شرقي قطاع غزة، بعدما تم رصد صاروخ أطلق من غزة "وسقط في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية"، بحسب البيان.

وأضاف أنه "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض باتجاه الصاروخ"، ولم يذكر البيان وقوع ضحايا أو تفاصيل أخرى.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في غلاف قطاع غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنّ الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب السياج المجاور لمنطقة "ناحال عوز" المحاذية لشرق قطاع غزة.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الذي جاء قبيل انعقاد اجتماع خماسي في مدينة شرم الشيخ، الأحد، يضم ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر والأردن إلى جانب السلطة الفلسطينية وإسرائيل، على غرار الاجتماع الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير/شباط الماضي.

وكان اجتماع العقبة انتهى بإعلان تفاهمات فلسطينية وإسرائيلية لتهدئة التوتر من بينها وقف الإجراءات الأحادية الجانب، على أن يتم عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ.

وتستهدف الاجتماعات خفض التوتر الحاصل في الضفة الغربية التي استشهد فيها 89 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، برصاص الاحتلال الإسرائيلي.