باكستان.. الشرطة ترفع الإغلاقات حول منزل عمران خان وحزبه ينفي الاحتفاظ بأسلحة وذخائر

رفعت شرطة مدينة لاهور جميع الإغلاقات في الطرق المؤدية إلى منزل رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان مساء أمس السبت، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة، وذلك بعد مثوله أمام محكمة في العاصمة إسلام آباد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المحكمة ألغت مذكرة اعتقال خان بعد امتثاله رسميا لأمر الحضور أمام المحكمة في إسلام آباد، وذلك بعد أزمة شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة وأنصاره.

ومن المتوقع أن يلقي خان خطابا عبر الفيديو اليوم في ضوء التطورات الأخيرة، بعدما عاد من إسلام آباد إلى لاهور.

وقد اشتبك أنصار خان مع الشرطة أمس أثناء وصوله إلى مقر المجمع القضائي في العاصمة، وتزامن ذلك مع اقتحام الشرطة منزل خان في مدينة لاهور وإعلانها مصادرة أسلحة وذخائر، وهو ما نفى صحته حزب إنصاف الذي يتزعمه خان.

وكانت سيارة خان قد وصلت إلى المجمع القضائي في إسلام آباد وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصاره، وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه لم يتمكن من الدخول إلى قاعدة المحكمة وسط هذه الفوضى، وأن القاضي سمح له في النهاية بتوقيع حضوره من سيارته.





ويواجه خان -الذي تولى رئاسة الوزراء من 2018 إلى 2022 وعزله البرلمان- عددا من الاتهامات أمام المحاكم.

وأمرت المحكمة بحضوره السبت لمواجهة اتهامات بأنه باع بشكل غير قانوني هدايا دول قُدمت له إبان رئاسته للحكومة. ويقول خان إنه اتبع الإجراءات القانونية في الحصول على الهدايا.

ودهمت الشرطة منزله في لاهور بعدما غادره للحضور أمام المحكمة في إسلام آباد، وألقت القبض على عدد من مؤيديه لمزاعم مهاجمتهم أفراد الشرطة أثناء مواجهات وقعت قبل أيام.

وانتقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلفه عمران خان عبر تويتر، قائلا إنه يستخدم الناس دروعا بشرية ويحاول ترهيب القضاء.

من جهته، يقول خان -الذي أصيب بطلق ناري خلال تجمع انتخابي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن حياته مهددة أكثر من ذي قبل وإن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام.