المحكمة الدستورية في الكويت تقضي ببطلان البرلمان الحالي وعودة السابق

قضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي التي جرت في سبتمبر/أيلول 2022، وعودة البرلمان السابق.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها، وأن يستعيد المجلس المنحل (عام 2020) سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم، كأن الحل لم يكن".

يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة.

وقالت مراسلة الجزيرة من الكويت سمر شدياق إن حكم المحكمة يطبق فور إعلانه لأنه نهائي وملزم، مشيرة إلى أن هذا البطلان هو الثالث من نوعه في تاريخ الحياة النيابية في البلاد بعد بطلان مجلسي فبراير/شباط وديسمبر/كانون الأول 2012.

وأوضحت أنه سيتبقى عامان لاستكمال برلمان 2020 مدته الدستورية، إلا إذا قررت السلطة السياسية إجراء انتخابات مبكرة.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات متكررة بين البرلمان والحكومة.