الفصائل طالبت السلطة بعدم المشاركة.. مصر تستضيف اليوم قمة خماسية لبحث التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف اليوم الأحد اجتماعا خماسيا يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأميركيين. وسط إدانة الفصائل الفلسطينية مشاركة السلطة في "القمة الأمنية" بشرم الشيخ.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة المصرية أحمد أبو زيد -في بيان- أن الاجتماع يأتي "في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضاف أنه "استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة في فبراير/شباط الماضي". بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام.

وأمس السبت، طالبت فصائل فلسطينية، السلطة الوطنية بعدم المشاركة في "القمة الأمنية" المقرر عقدها بشرم الشيخ.

تستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ اليوم اجتماعاً خماسياً بمشاركة مسئولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة، في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 19, 2023

جاء ذلك وفق بيانات صدرت عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة "الجهاد الإسلامي" و"حزب الشعب" و"الجبهة الديمقراطية" و"الاتحاد الديمقراطي (فدا)".

ودانت الجبهة الشعبية والجهاد -في بيان مشترك- "بأشد العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكل انقلابا على الإرادة الشعبية".

وأضاف البيان، أن إسرائيل "تستغل هذه القمم واللقاءات الأمنية لشن المزيد من العدوان بحق شعبنا".

وفي بيان مشترك آخر، دعت أحزاب "الشعب" و"الجبهة الديمقراطية" و"فدا"، مصر والأردن إلى "إلغاء" اجتماع شرم الشيخ وعدم المضي في "هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".

وطالبت الفصائل الثلاثة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"وقف المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع".

كذلك دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية.

واستنكر متحدث الحركة حازم قاسم -في بيان- "إعلان السلطة عزمها المشاركة في اجتماع أمني آخر بمشاركة إسرائيلية".

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، عُقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوبي الأردن، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

والأربعاء الماضي، قررت القيادة الفلسطينية المشاركة في قمة شرم الشيخ، بحسب بيان صدر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

وشهد العام الجاري تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أسفر عن استشهاد 84 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا وسيدة وأسير في سجون الاحتلال، في المقابل، قُتل 14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.