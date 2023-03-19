أشارت بأصابع الاتهام إلى الاحتلال.. سرايا القدس تعلن اغتيال أحد قادتها في دمشق

أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي، استشهاد أحد قادتها في سوريا ويدعى علي رمزي الأسود، في عملية اغتيال وصفتها بالجبانة وقالت إنها تحمل بصمات "العدو الصهيوني".

وأضافت "سرايا القدس"، في بيان، أن الأسود (31 عاما) استشهد بإطلاق الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله في منطقة قدسيا بريف دمشق صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أن الشهيد الأسود لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في عام 1948 واستقرت في سوريا، والتحق بسرايا القدس في سن مبكرة، وعمل مهندسا كيميائيا في صفوفها.

وشددت "سرايا القدس" على أنها ستواصل عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعًا عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفتّ في عضدها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "عشرات الإرهابيين" قتلتهم إسرائيل خلال الشهر الماضي، دون الإشارة إلى حادثة اليوم بشكل مباشر.

وأضاف نتنياهو، في تغريدته التي جاءت بعد الحادثة بساعات، أن إسرائيل "ستصل إلى الإرهابيين ومهندسي الإرهاب أينما كانوا"، على حد قوله.