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أوضاع صعبة.. الأمطار الغزيرة تغمر مئات الخيم في إدلب شمال غربي سوريا

الأمطار الغزيرة بدأت بالهطول على محافظة إدلب مساء أمس السبت (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
19/3/2023

تسببت الأمطار الغزيرة -التي هطلت على محافظة إدلب شمال غربي سوريا- في غمر 574 خيمة في 18 مخيما للنازحين بالمنطقة.

وبدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على محافظة إدلب، مساء أمس السبت، كما أن بعض سكان المخيمات كانوا ممن تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي.

وأظهرت صور على مواقع التواصل عشرات الخيم التي تغمرها الأمطار التي هطلت بغزارة على تلك المناطق.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أضرارا جسيمة لحقت بعدد من المخيمات التي تأوي نازحين بريف إدلب نتيجة العاصفة المطرية الشديدة وتشكل السيول.

وأضاف المرصد أن مياه الأمطار دخلت لعشرات الخيم في مخيمات النازحين متسببة بأضرار كليّة أو جزئية.

ويعيش في المخيمات آلاف السوريين الذين اضطروا للنزوح من ديارهم إلى إدلب بسبب الحرب في بلادهم.

المصدر : الجزيرة + الأناضول