أوضاع صعبة.. الأمطار الغزيرة تغمر مئات الخيم في إدلب شمال غربي سوريا

تسببت الأمطار الغزيرة -التي هطلت على محافظة إدلب شمال غربي سوريا- في غمر 574 خيمة في 18 مخيما للنازحين بالمنطقة.

وبدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على محافظة إدلب، مساء أمس السبت، كما أن بعض سكان المخيمات كانوا ممن تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/شباط الماضي.

أوضاع كارثية صعبة شهدتها ليلة أمس / 18-03-2023 / مخيمات شمال غرب سوريا نتيجة الفيضانات التي ضربت المنطقة.

هناك أكثر من 40 مخيم تضرر نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة، ومعظم المدنيين في حالة صعبة ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة.

الصور من مخيم عدوان في ريف إدلب. pic.twitter.com/GHecDA8OJz — Maram Foundation (@MaramFoundation) March 19, 2023

وأظهرت صور على مواقع التواصل عشرات الخيم التي تغمرها الأمطار التي هطلت بغزارة على تلك المناطق.

#المرصد_السوري

مع استمرار المنخفض الجوي.. مياه السيول تدخل عشرات الخيام وتتسبب بأضرار ضمن مخيمات النزوح في ريف إدلبhttps://t.co/QXhz6zR0fc — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 19, 2023

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أضرارا جسيمة لحقت بعدد من المخيمات التي تأوي نازحين بريف إدلب نتيجة العاصفة المطرية الشديدة وتشكل السيول.

غرق 650 خيمة في 40 مخيم ومركز إيواء في ريف إدلب نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر ومساء أمس السبت 18 آذار.#سوريا #ادلب pic.twitter.com/esy7OvaOTJ — فراس الخليفة Firas Alkhalifa (@firas_alkhalifa) March 19, 2023

وأضاف المرصد أن مياه الأمطار دخلت لعشرات الخيم في مخيمات النازحين متسببة بأضرار كليّة أو جزئية.

ويعيش في المخيمات آلاف السوريين الذين اضطروا للنزوح من ديارهم إلى إدلب بسبب الحرب في بلادهم.