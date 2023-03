أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية -في بيان لها- تصدي قواتها لأكثر من 100 هجوم روسي خلال يوم واحد على جبهات باخموت وليمان وأفدييفكا ومارينكا وشاختار شرقي أوكرانيا، كما تعرضت مناطق وسط وشرقي البلاد لهجمات باستخدام مسيرات إيرانية، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة لشبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها لبلاده.

وأكدت الهيئة مواصلة القوات الروسية محاولات التقدم نحو مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وباخموت، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 34 ضربة جوية خلال الساعات القليلة الماضية.

كما شهدت أكثر من 60 بلدة في دونيتسك وخاركيف شرقي أوكرانيا، وخيرسون جنوبي البلاد قصفا صاروخيا ومدفعيا روسيا، وفقا للبيان.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات إن القوات الروسية هاجمت مناطق وسط وشرقي أوكرانيا الليلة الماضية بـ 16طائرة مسيّرة إيرانية من نوع "شاهد"، تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 11 مسيّرة منها.

ووفق سلاح الجو الأوكراني، فقد انطلق الهجوم من بحر آزوف ومنطقة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وذكرت الإدارة العسكرية الأوكرانية في دنيبروبتروفسك (جنوب شرق) أن طائرتين مسيرتين استهدفتا منشأة وصفتها بالحساسة في نوفو موسكوفسك شمال شرقي المقاطعة.

وفي مقاطعة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت المدينة فجر اليوم السبت بصواريخ من طراز "إس-300" (S-300) وألحقت أضرارا بأحد المجمعات السكنية.

وفي باخموت شرقي أوكرانيا، بث حرس الحدود الأوكراني صورا قال إنها لقصف قواته مواقع تمركز القوات الروسية في المدينة، وتظهر صور الفيديو الملتقطة بطائرة مسيرة، قصفا أصاب أحد المنازل على أطراف باخموت، حيث تتمركز مجموعة للقوات الروسية.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو قالت إنه لهجوم نفذته طائرة مسيرة انتحارية روسية من نوع "لانسيت"، استهدف منظومة صاروخية تابعة للجيش الأوكراني متمركزة في أحد الحقول في محور أفدييفكا، كما يبين المقطعُ التفجيرَ الذي حصل في المنظومة الصاروخية نتيجة الضربة التي نفذتها المسيرة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية إن الجيش الأوكراني يستخدم المدنيين دروعا بشرية داخل مدينة أوغليدار، التي تحاول القوات الروسية اقتحامها منذ أشهر في المحور الجنوبي من مدينة دونيتسك.

ونشرت الوكالة صورا قالت إن القوات الخاصة الروسية التقطتها من الجو، وتظهر تحرك سيارات عسكرية أوكرانية داخل أحياء المدينة، وتحصينات وخنادق أنشأها الجيش الأوكراني قرب مبان سكنية، إضافة إلى نشره آليات ثقيلة وسط منازل المدنيين.

وفي مقاطعة زاباروجيا، قال عضو الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في المقاطعة فلاديمير روغوف، إن عشرات المسلحين والمرتزقة الأجانب قتلوا في ضربة روسية استهدفت قاعدة إيواء مؤقتة لمرتزقة أجانب وسط المدينة.

وكشف روغوف أن من بين قتلى الهجوم الروسي مرتزقة من بريطانيا وبولندا والولايات المتحدة، ومدربين وخبراء عسكريين أجانب، حيث كان المجمع يعد من أهم القواعد لقوات النخبة.

يأتي هذا، في حين قال مؤسس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين إن المجموعة تخطط لتوظيف 30 ألف مقاتل، بحلول منتصف مايو/أيار المقبل.

وكان بريغوجين، قال في وقت سابق إن المجموعة افتتحت مراكز للتجنيد في 42 مدينة روسية، لتوظيف ما بين 500 إلى 800 شخص في اليوم.

في سياق متصل، قال بيان للرئاسة الأوكرانية إن رئيس مكتب الرئاسة والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية عقدا اجتماعا عبر الفيديو مع مستشار الأمن القومي الأميركي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركيين لمناقشة المساعدة العسكرية لكييف.

وأضاف البيان أن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوا نظراءهم الأميركيين عن العمليات القتالية في أصعب الجبهات، والاحتياجات الملحة للجيش الأوكراني، كما ناقشوا تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا، خصوصا المركبات والأسلحة والذخيرة.

وأوضح البيان أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انضم إلى الاجتماع لعرض آرائه بشأن استرداد الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا.

وأمس الجمعة، انضمت سلوفاكيا إلى بولندا لتكون ثاني دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتخذ قرارا بإرسال مقاتلات إلى أوكرانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغير أن بلاده وافقت على إرسال 13 مقاتلة من طراز "ميغ-29" روسية الصنع إلى أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد أن إرسال المقاتلات إلى كييف سيستغرق بضعة أسابيع.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن الخميس أن بلاده ستسلم خلال الأيام المقبلة دفعة أولى من 4 مقاتلات من الطراز نفسه إلى أوكرانيا.

⚡️ Putin arrives in Crimea’s Sevastopol on 9th anniversary of Crimea’s reunification with Russia, for opening of Art School in city.#VladimirPutin #Putin #Russia #Crimea@IntelRepublic pic.twitter.com/TQJt9oTih1

— MARIA (@its_maria012) March 18, 2023